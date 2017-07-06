Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Курорты Северного Кавказа" начали строительство объектов курорта "Ведучи" в Чечне

Общество
6 июля, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

При возведении туристско-рекреационного комплекса используется опыт, полученный при строительстве курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) приступила к строительству инфраструктурных объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) "Ведучи" в Чеченской Республике, сообщили в среду в пресс-службе КСК.

"АО "Курорты Северного Кавказа" приступило к строительству объектов горнолыжной и дорожной инфраструктуры, находящейся в границах особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ведучи", управление которой осуществляется в рамках механизма ОЭЗ с целью создания Северо-Кавказского туристического кластера. Начаты строительно-монтажные работы по созданию канатной дороги, горнолыжной трассы, здания сервис-центра активных видов отдыха, системы освещения склонов, устройству дорог и других объектов, которые заработают для туристов в горнолыжном сезоне 2017-2018 годов", - говорится в сообщении.

В соответствии с инвестиционной программой КСК, в 2017 году на строительство горнолыжной инфраструктуры компания направит более 1,5 млрд рублей.

Опыт "Архыза"

В КСК сообщают, что при возведении ВТРК "Ведучи" используется опыт, полученный при строительстве курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, который стал пилотным проектом Северо-Кавказского туристического кластера.

"За несколько лет мы успели превратить "Архыз" из чистого поля в современный горнолыжный курорт, популярность которого с каждым годом увеличивается, причем не только в части прироста туристического потока, но и с точки зрения его привлекательности для инвесторов. Аналогичную картину мы уже видим и по "Ведучи". О готовности присоединиться к проекту объявили компании "Пик" и "Вершина", которые вместе с якорным инвестором ОЭЗ ООО "Ведучи" будут развивать коммерческую инфраструктуру курорта", - цитирует пресс-служба замгендиректора компании по стратегическому развитию Хасана Тимижева.

Галерея
18 фото

Топ-10 лучших направлений России по мнению путешественников

В соответствии с меморандумами о намерениях, которые были подписаны КСК с потенциальными резидентами ОЭЗ "Ведучи" в этом году на площадке Петербургского международного экономического форума, компания "Вершина" построит на территории курорта туристическую базу стоимостью 52 млн рублей и организует прокат горнолыжного инвентаря с привлечением в качестве эксплуатирующей организации компании "ПикЭкспириенс", уже несколько лет работающей на ВТРК "Архыз". Компания "Пик" вложит в гостиничный комплекс 368 млн рублей.

Предполагается, что число резидентов "Ведучи" будет увеличиваться за счет реализации стратегии опережающего спроса, когда для привлечения частных инвесторов создается горнолыжная инфраструктура, стимулирующая рост туристического потока, который гарантирует резиденту окупаемость его вложений. "Эта система также положительно зарекомендовала себя на ВТРК "Архыз", где мы прошли путь от одного резидента в 2013 году до 27 резидентов на текущий момент. Пик интереса частного бизнеса пришелся на период роста турпотока от 30 тыс. человек в сезоне 2013-2014 годов до 170 тыс. человек в последнем сезоне катания", - сказал представитель КСК.

Развитие курорта "Ведучи"

По подсчетам КСК, при реализации планов по развитию "Ведучи" в полном объеме к 2025 году годовой туристический поток на площадку должен составлять 180 тыс. человек, количество мест размещения достигнет 1 тыс. мест размещения. На курорте будет создано 719 рабочих мест. Полный возврат бюджетных инвестиций в бюджетную систему РФ должен произойти к 2041 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
2
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
3
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июне
4
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
5
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы из-за позиции Киева
7
Атаке нового вируса для устройств на Android подверглись сотни россиян
Темы дня
Реклама