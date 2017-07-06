"Курорты Северного Кавказа" начали строительство объектов курорта "Ведучи" в Чечне

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) приступила к строительству инфраструктурных объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) "Ведучи" в Чеченской Республике, сообщили в среду в пресс-службе КСК.

"АО "Курорты Северного Кавказа" приступило к строительству объектов горнолыжной и дорожной инфраструктуры, находящейся в границах особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ведучи", управление которой осуществляется в рамках механизма ОЭЗ с целью создания Северо-Кавказского туристического кластера. Начаты строительно-монтажные работы по созданию канатной дороги, горнолыжной трассы, здания сервис-центра активных видов отдыха, системы освещения склонов, устройству дорог и других объектов, которые заработают для туристов в горнолыжном сезоне 2017-2018 годов", - говорится в сообщении.

В соответствии с инвестиционной программой КСК, в 2017 году на строительство горнолыжной инфраструктуры компания направит более 1,5 млрд рублей.

Опыт "Архыза"

В КСК сообщают, что при возведении ВТРК "Ведучи" используется опыт, полученный при строительстве курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, который стал пилотным проектом Северо-Кавказского туристического кластера.

"За несколько лет мы успели превратить "Архыз" из чистого поля в современный горнолыжный курорт, популярность которого с каждым годом увеличивается, причем не только в части прироста туристического потока, но и с точки зрения его привлекательности для инвесторов. Аналогичную картину мы уже видим и по "Ведучи". О готовности присоединиться к проекту объявили компании "Пик" и "Вершина", которые вместе с якорным инвестором ОЭЗ ООО "Ведучи" будут развивать коммерческую инфраструктуру курорта", - цитирует пресс-служба замгендиректора компании по стратегическому развитию Хасана Тимижева.

В соответствии с меморандумами о намерениях, которые были подписаны КСК с потенциальными резидентами ОЭЗ "Ведучи" в этом году на площадке Петербургского международного экономического форума, компания "Вершина" построит на территории курорта туристическую базу стоимостью 52 млн рублей и организует прокат горнолыжного инвентаря с привлечением в качестве эксплуатирующей организации компании "ПикЭкспириенс", уже несколько лет работающей на ВТРК "Архыз". Компания "Пик" вложит в гостиничный комплекс 368 млн рублей.

Предполагается, что число резидентов "Ведучи" будет увеличиваться за счет реализации стратегии опережающего спроса, когда для привлечения частных инвесторов создается горнолыжная инфраструктура, стимулирующая рост туристического потока, который гарантирует резиденту окупаемость его вложений. "Эта система также положительно зарекомендовала себя на ВТРК "Архыз", где мы прошли путь от одного резидента в 2013 году до 27 резидентов на текущий момент. Пик интереса частного бизнеса пришелся на период роста турпотока от 30 тыс. человек в сезоне 2013-2014 годов до 170 тыс. человек в последнем сезоне катания", - сказал представитель КСК.

Развитие курорта "Ведучи"

По подсчетам КСК, при реализации планов по развитию "Ведучи" в полном объеме к 2025 году годовой туристический поток на площадку должен составлять 180 тыс. человек, количество мест размещения достигнет 1 тыс. мест размещения. На курорте будет создано 719 рабочих мест. Полный возврат бюджетных инвестиций в бюджетную систему РФ должен произойти к 2041 году.