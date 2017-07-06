ВС РФ отказался привлечь Минкульт к иску о ликвидации объединения союзов художников

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Верховный суд России отказался привлечь в качестве заинтересованного лица Министерство культуры к иску Минюста о ликвидации Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), передает корреспондент ТАСС.

"Для удовлетворения заявления Министерства культуры Российской Федерации суд не находит оснований, поскольку решение суда по данному иску не может оказать влияния на его права и обязанности", - огласила решение судья.

Суд также отказал в привлечении к делу в качестве заинтересованного лица Росимущество, о чем просил представитель Минкульта.

Суд в четверг приступил к рассмотрению иска. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, в ходе проверки соответствия деятельности ассоциации уставным целям и действующему законодательству были обнаружены нарушения. В адрес исполнительного комитета организации неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения.

В связи с тем, что нарушения устранены не были Минюстом России в Верховный суд было направлено административное исковое заявление о ликвидации ассоциации по основаниям, предусмотренным ст. 44 ФЗ "Об общественных объединениях".

О Международной конфедерации

Международная конфедерация союзов художников пришла на смену ликвидированному Союзу художников (СХ) СССР в 1992 году. В собственности МКСХ, по данным газеты "Коммерсант", на сегодня находятся Дом творчества, Подольский комбинат художественных материалов и московский Центральный дом художника, а также коллекция произведений искусства, приобретенных Союзом художников СССР у самих авторов.