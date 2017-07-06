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Минюст: Конфедерация союзов художников вывезла из РФ для продажи 26 предметов искусства

Общество
6 июля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Предметы искусства были размещены на торгах Sotheby's

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Представитель Минюста России в Верховном суде РФ заявила, что Международная конфедерация союзов художников (МКСХ) без оформления необходимых документов вывезла из страны 26 предметов искусства из своих запасов и разместила их на торгах Sotheby's, передает корреспондент ТАСС.

"Общественное объединение без регистрации названий предметов искусства вывезло 26 предметов искусства и разместило их на торгах Sotheby's", - заявила в суде представитель Минюста.

Верховный суд приступил в четверг, 6 июля, к рассмотрению иска Минюста о ликвидации Международной конфедерации союзов художников. Представитель Минюста перечислила в суде ряд нарушений, допущенных МКСХ, включая отсутствие финансовой отчетности и непредоставление сведений о зарубежном финансировании.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, в ходе проверки соответствия деятельности организации уставным целям и действующему законодательству были обнаружены нарушения. В адрес исполнительного комитета организации неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения.

Нарушения устранены не были и Минюст России направил в Верховный суд административное исковое заявление о ликвидации конфедерации по основаниям, предусмотренным статьей 44 Федерального закона "Об общественных объединениях".

О конфедерации

Международная конфедерация союзов художников пришла на смену ликвидированному Союзу художников (СХ) СССР в 1992 году. В собственности МКСХ, по данным газеты "Коммерсант", находятся: Дом творчества, Подольский комбинат художественных материалов и Центральный дом художника в Москве, а также коллекция произведений искусства, приобретенных Союзом художников СССР у самих авторов.

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