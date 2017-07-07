В Мурманской области отремонтируют дороги, собравшие наибольшее число жалоб от жителей

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МУРМАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Дороги Мурманской области, отмеченные жителями области на созданной региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Карте убитых дорог", попали в региональный план ремонта, сообщили в пятницу в пресс-службе ОНФ.
Голосование ведется на сайте ОНФ, на "Карту убитых дорог" нанесено 120 дорог области протяженностью 42 километра.
"Информация по дорогам, нанесенным на карту ОНФ, была направлена в Минтранс [региона], администрацию заполярного центра (Мурманска - прим. ТАСС), Апатитов и других муниципалитетов. Ответом стали конкретные планы властей по ремонту на 2017 год", - сообщили в пресс-службе.
В Мурманске в план ремонта попали более десятка дорог, также в плане значится ремонт дорог в городах Апатиты и Никель. Работа на некоторых объектах, по данным ОНФ, уже ведется.
По итогам народного голосования активисты ОНФ будут добиваться ремонта еще 10 дорог, набравших наибольшее количество голосов.
"И реакция властей, и уже проведенные работы на участках, отмеченных на карте, - показатель того, что проект работает", - приводит пресс-служба слова координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Мурманской области Андрея Шаркова.