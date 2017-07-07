Медведев поручил министру образования ускорить строительство двух школ в Удмуртии

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ГОРКИ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру образования и науки РФ Ольге Васильевой проработать возможность ускорения строительства двух школ в Удмуртии.
"Я прошу Вас взять под личный контроль вопрос о финансировании строительства еще двух школ, о которых говорит [врио] главы республики [Александр Бречалов] и потом мне доложить предложения, как это сделать в максимально короткие сроки", - заявил он Васильевой.
Премьер позвонил министру во время разговора с Бречаловым. На этой встрече врио главы республики рассказал главе кабмина о том, что в регионе по программе создания новых школ планировалось построить три таких учреждения, в том числе с использованием средств федерального бюджета. По одному из объектов заявка республики в Москве была удовлетворена и школу уже построили. По двум другим объектам финансирование пока получить не удалось. Бречалов отметил, что соответствующие заявки были направлены в Минобрнауки, где республике пообещали выделить средства тогда, когда это будет возможно.
Бречалов отметил, что в ближайшие годы в регионе планируется создать около 38 тысяч новых мест в школах - как за счет строительства новых школ, так и реконструкции и ремонта уже имеющихся.