Ингушетия встречает 25-летие с "умной" столицей и новыми школами

Столица Ингушетии уже несколько дней украшена флагами. 25-летие образования республики здесь отмечают 11 июля. Центром празднования стала городская площадь Алания.

Широкие проспекты, ровные ряды стройных елей, розы, фонтаны и современные здания на фоне гор Кавказского хребта — таким Магас ежедневно видят его жители и гости города. Сложно поверить, что первый камень строительства современной столицы Ингушетии был заложен в 1994 году фактически на ровном месте, в поле. Представить это, когда проходишь по идеально уложенной брусчатке тротуаров или запрокидываешь голову, чтобы увидеть флаг на вершине стометровой Башни Согласия, невозможно.

Но в Ингушетии возраст своей столицы, название которой переводят с ингушского как "город солнца", оценивают иначе. "В этом году 15 апреля мы отметили День города — 1074 года. Это та дата, которую мы отмечаем, потому что когда-то на месте Магаса находилась столица древнего государства Алания, которая была разрушена татаро-монгольским игом. Да, 23 года назад город начали строить в чистом поле, но он находится на том месте, где века назад стояла одна из древнейших столиц Кавказа", — рассказал ТАСС мэр города Беслан Цечоев.

"Умный" маленький Магас

Столица Ингушетии, созданная всего 23 года назад, развивается как "умный город", оснащенный самыми современными разработками. "Мы себе поставили задачу сделать Магас не одним из самых современных городов России, а самым современным городом страны", — говорит мэр города.

Жители ингушской столицы сегодня воспринимают как должное закрытые остановки с различными электронными сервисами, какие можно встретить разве что в Москве. В павильонах есть встроенные экраны электронной библиотеки, автоматы с кофе и сладостями, зарядные устройства для телефонов и планшетов и даже телевизоры и скамейки с подогревом. "Остановки Магаса — это наш проект, наша фантазия, которую мы воплотили в жизнь. Есть еще "умные терминалы" для сбора одежды и обуви для малоимущих, экобоксы, созданные специально в Год экологии, для сбора люминесцентных ламп, батареек и других особо вредных отходов", — рассказывает Цечоев.

В течение года в Магасе запустят современный трамвай "Эрзи" — "орел" в переводе с ингушского. Сейчас вагон уже изготавливают на заводе "Уралтрансмаш". "В трамвае будет находиться барная стойка, мини-кафе. Помимо стандартного набора — кондиционер, теплый пол, электронная библиотека, — также мы планируем вмонтировать в кресла мониторы на 15 языках мира — русском, английском, японском, китайском и других самых распространенных языках", — рассказал Цечоев.

"Но, несмотря на свою современность и инновационность, Магас — маленький город с большим сердцем, где всегда рады гостям", — подытоживает мэр.

Из-за праздника в ингушской столице весь день работают торгово-промысловые ряды: можно купить сувениры с символикой республики и традиционные украшения, попробовать национальные ингушские блюда, например лепешки на кефире — сискал, с начинкой из творога или картофеля — чапилы. На ингушском подворье девушки смогут познакомиться с азами древних ремесел — ковроткачества и валяния ковров из войлока. Гостям праздника расскажут о родовых башнях и поведают десятки древних ингушских легенд.

"Таких темпов и объемов строительства республика еще не знала"

Последние 25 лет развивался и менялся не только Магас, но и вся республика. "Это четверть века, в течение которых формировались государственные, общественные институты, создавалась социальная, промышленная инфраструктура, выстраивалась экономика региона. Ингушетия пережила несколько тяжелых периодов — это первые годы создания республики, когда не было никакой стартовой базы, но были серьезные проблемы, которые требовали не только политического, но и материального решения", — рассказал ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Одной из главных трудностей для молодой республики стала борьба с террористическими группировками радикальных исламистов. "Понадобилось несколько лет, чтобы ликвидировать их и вернуть регион в безопасное русло", — поясняет он.

Ключевым в развитии республики, как отмечает глава региона, стало последнее десятилетие. "Большой импульс в развитии нам дали проекты, реализованные в рамках программ "Юг России" и "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия". Таких темпов и объемов строительства республика еще не знала", — говорит Евкуров.

Действительно, только за прошлый год в республике построены 22 новые школы и 6 детских садов, запущено несколько крупных промышленных объектов: молочно-мясной комплекс в Сагопшах, агропромышленный комплекс в селе Троицком, завод по производству полимерных труб, завод по изготовлению алюминиевых радиаторов отопления, картонажная фабрика, завод по производству светодиодных осветительных приборов, а хрустящие яблоки из садов Ингушетии уже известны далеко за пределами Северного Кавказа.

За несколько лет мы построили крупные объекты здравоохранения: тубдиспансер, стоматологическую поликлинику, взрослую и детскую поликлиники республиканские, эндокринологический, онкологический диспансеры, детскую республиканскую больницу и главное наше детище — перинатальный центр окружного уровня Юнус-Бек Евкуров Глава Республики Ингушетия

"Перечислять все многочисленные спортивные объекты не буду, назову главные из них: Дворец спорта, Ледовая арена, специализированные залы бокса, дзюдо, стадион "Динамо" и ФОКи практически в каждом селе. Для республики, которая 25 лет назад начинала создавать свою государственность с нулевым стартовым капиталом, это большие достижения", — говорит глава региона.

Победы для малой родины

Облик современной Ингушетии во многом определяют люди, которые прославили свою малую родину далеко за пределами страны. Один из них — олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев, родившийся через два года после образования Республики Ингушетия. Заниматься спортом Хасан начал с раннего возраста, и сегодня он сравнивает условия для занятия спортом за прошедшие годы.

"Когда я начинал заниматься дзюдо, в республике не хватало помещений для спортивных занятий, не было необходимого инвентаря, а сегодня есть несколько специализированных залов, ФОКи в каждом населенном пункте, бассейны, тренажерные залы", — сравнивает Халмурзаев и подчеркивает, что стремился к тому, чтобы об Ингушетии узнал весь мир, и именно это всегда мотивировало его на победу.

"Когда я выиграл золото на Олимпиаде в Рио, я посвятил эту победу своей малой родине, потому что без любви к ней я бы не достиг такой вершины, как олимпийский пьедестал. Когда на чемпионатах разного уровня звучат гимны России и Ингушетии, меня переполняют такие чувства и эмоции, которые не передать словами", — говорит олимпийский чемпион.

От присяги к республике

В 1770 году в селении Ангушт ингуши принесли присягу на верность подданства России. Представители Ингушетии участвовали в качестве добровольцев во всех внешних войнах России: Крымской, Русско-турецкой, Русско-японской, Первой мировой. В ходе Великой Отечественной войны важнейшая Малгобекская оборонительная операция проходила на ингушской земле. Тогда немцам не удалось прорваться в Закавказье и отрезать СССР от Кавказского региона.

Территория современной Ингушетии в разное время входила в состав Терской области, Чечено-Ингушской автономной области, Чечено-Ингушской АССР. В 1991 году состоялся всенародный ингушский референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской Республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года было принято решение об образовании республики.

За прошедшие годы в экономической и социальной жизни Ингушетии произошли серьезные изменения. Например, число детских садов в республике выросло более чем в два раза с 2009 года. Количество приезжающих в Ингушетию туристов за последние три года выросло в 20 раз. Доходы от туризма за этот же период увеличились более чем в 25 раз. Рост промышленного производства в Ингушетии в прошлом году составил 21%.

"Республика живет, развивается, стала полноценным субъектом страны. В регионе за 25 лет много сделано, решены и успешно решаются задачи в экономике и социальной сфере", — сказал ТАСС один из участников разработки и принятия федеральных законов "О реабилитации репрессированных народов" и "Об образовании Республики Ингушетия в составе РФ" депутат Верховного Совета РСФСР Бембулат Богатырев.

Руслан Майсигов, Асият Гериева