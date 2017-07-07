Донской: Трамп высказал позицию США по экологии и энергетике в рамках G20

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по Парижскому соглашению на сессии по климату в рамках G20, президент России Владимир Путин на этом обсуждении не присутствовал из-за проведения двусторонней встречи. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Во время сессии он [президент США Дональд Трамп] присутствовал в самом начале, он даже успел сказать несколько слов в отношении позиции страны по энергетики и по экологии. Это звучало именно как позиция президента, как позиция Соединенных Штатов. После этого, как я понял, после того, как у него наступило время встречи, он встал и ушел", - сказал Донской.

Донской добавил, что в ходе своего выступления американский президент высказал мнение, что в дальнейшем энергетика будет развиваться, в том числе, за счет полезных ископаемых и позволит решать проблемы нищеты. Кроме того, как рассказал российский министр, Трамп отметил, что газовая энергетика позволит решить проблемы экологии.

По словам министра, Путин на сессии не присутствовал, так как в этот момент у него проходила двусторонняя встреча на полях саммита.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. 1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения.