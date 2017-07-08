В Подмосковье из Мурома доставят мощи святых Петра и Февронии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ковчег с частицей мощей Петра и Февронии Муромских в День семьи, любви и верности будет доставлен в храм Димитрия Солунского в Красногорском районе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Высоко-Петровского монастыря.

"В день всероссийского праздника семьи, любви и верности, 8 июля, на Патриаршее подворье - в храм великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское - будет доставлен ковчег с частицами мощей святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, покровителей семьи", - говорится в сообщении.

Настоятель храма и прихожане встретят святыню в 08:30 утра. После молитвы на территории храма пройдет концертная программа, чаепитие с монастырской выпечкой, а самые маленькие гости запустят в небо воздушные шары с ромашками - символом праздника.

Ковчег с мощами пробудет в храме до 18 сентября, поклониться святыне можно будет ежедневно с 09:00 до 20:00 мск. "Каждую среду и пятницу в этот период перед ковчегом священники храма будут совершать молебны святым Петру и Февронии", - добавили в пресс-службе.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля, праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Согласно древнерусской летописьи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.