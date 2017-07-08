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Первый послевоенный спектакль в сирийском Алеппо прошел при полном зале

Общество
8 июля, 6:10 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 8, июля. /ТАСС

Зрителям была представлена история по мотивам шекспировской "Ромео и Джульетта", но с местным колоритом

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АЛЕППО, /Сирия/, 8 июля. /ТАСС/. Первый после окончания боевых действий спектакль в центральном Доме актера в Алеппо собрал сотни зрителей, которые даже выступили в роли участников постановки.

"Мы снова открываем театры, и это, в том числе, часть осознания того, что в город пришла мирная жизнь, и каждому можно приобщиться к духовным началам, ничего не опасаясь", - сказал журналистам перед началом премьеры директор Департамента культуры провинции Алеппо Джаабер ас-Саджур.

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Он отметил, что первая после окончания боевых действий в городе постановка в центральном Доме актера открывает театральный сезон в столице провинции.

Представленная зрителям история похожа на шекспировскую "Ромео и Джульетта", но с местным колоритом. Сюжетная линия основана на конфликте двух семей, одна из которых поддерживает современное сирийское правительство, а другая относится к государственной политике критично. Но любовь детей, в конечном счете, побеждает все разногласия.

Счастливое завершение вызвало бурю аплодисментов многочисленных зрителей, которые в ходе действия выступили в роли осветителей: во время спектакля неоднократно прерывалась подача электричества, и зал подсвечивал сцену светом мобильных телефонов и огоньками зажигалок.

Джаабер ас-Саджур рассказал, что только с начала июля культурных мероприятий в городе прошло больше, чем за все время четырехлетних боев. В частности, одновременно с театральной премьерой в центральном парке Алеппо состоялся концерт воспитанников местных музыкальных школ. Марши и мотивы популярных песен также пришлись по душе сотням горожанам.

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