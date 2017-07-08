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Новые объекты в Индии, Китае и Камбодже внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Общество
8 июля, 21:08 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 8, июля. /ТАСС

В списке числится старая часть города Ахмадабад на западе Индии, китайский остров Гуланъюй и комплекс Самбор Прей Кук в Камбодже

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ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, проводящий в польском Кракове 41-ю сессию, в субботу включил три объекта в Азии в список Всемирного наследия. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Теперь в этом списке числится старая часть города Ахмадабад на западе Индии. Он примечателен лабиринтами старых кварталов, где комплекс зданий строился вокруг внутренней улицы и закрывался на замок охраняемых ворот. Каждый район представлял собой отдельную крепость.

В Китае в список Всемирного наследия теперь входит остров Гуланъюй, где собраны памятники архитектуры колониальной культуры. В XIX веке на этом острове в Южно-Китайском море начали массово селиться европейские торговцы, которые строили привычные для себя дома, виллы, церкви, больницы и магазины. Сейчас это популярное среди туристов место, где запрещено движение автомобилей.

Еще одно решение комитета ЮНЕСКО - внесение в список святыни Самбор Прей Кук в Камбодже. Это комплекс нескольких десятков храмов, который существует с VI века. В начале 1970-х годов многие храмы сильно пострадали от бомбежек, некоторые районы так и остались в руинах.

На сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Кракове ведется обсуждение более 30 заявок на включение в список Всемирного наследия. Рассмотрение новых кандидатур продолжится в воскресенье. Среди еще не обсуждавшихся объектов числится Успенский собор в Свияжске (Республика Татарстан). Сессия завершит работу 12 июля.

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