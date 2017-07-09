Сотрудники МЧС обеспечивают пожарную безопасность на ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели из Башкирии обеспечивают пожарную безопасность на международном ралли-рейде "Шелковый путь". Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре (ЦРЦ) МЧС России.

"Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан обеспечивают пожарную безопасность участников международного ралли-рейда "Шелковый путь", - сообщили в ЦРЦ.

Седьмая международная гонка стартовала 7 июля на Красной площади в Москве. За две недели участники ралли проедут по России, Казахстану и Китаю, и 22 июля финишируют в одной из древних столиц Китая - городе Сиань.

В прошлом году на старт ралли "Шелковый путь" вышли 125 спортивных экипажей из 41 страны мира. В общей сложности свыше тысячи пилотов, механиков, инженеров и медиков команд сражались на трассах одной из самой сложной и самой протяженной гонки мира в экстремальных климатических условиях. "Маршрут проходил среди лесов и полей средней полосы России, казахских степей и предгорий Тянь-Шаня, в китайских пустынях Гоби и Алашань. Именно в 2016 году состоялась премьера нового международного формата ралли-рейда - "Шелковый путь" впервые прошел по территории Китая, став еще одним мостом между Западом и Востоком", - отметили в ЦРЦ.

Как отмечают в ЦРЦ, детальный маршрут седьмого ралли еще хранится в секрете, однако известно, что для спортсменов подготовили новые трассы. "Дирекция Международного ралли "Шелковый путь" 2017 Россия-Казахстан- Китай ставит перед собой задачу возрождения традиционного духа ралли-рейдов как марафона по открытым пространствам, полном путешествий и приключений", - заключили в ЦРЦ.