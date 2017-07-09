Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники МЧС обеспечивают пожарную безопасность на ралли "Шелковый путь"

Общество
9 июля, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

За две недели участники гонки проедут по России, Казахстану и Китаю

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели из Башкирии обеспечивают пожарную безопасность на международном ралли-рейде "Шелковый путь". Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре (ЦРЦ) МЧС России.

"Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан обеспечивают пожарную безопасность участников международного ралли-рейда "Шелковый путь", - сообщили в ЦРЦ.

Седьмая международная гонка стартовала 7 июля на Красной площади в Москве. За две недели участники ралли проедут по России, Казахстану и Китаю, и 22 июля финишируют в одной из древних столиц Китая - городе Сиань.

В прошлом году на старт ралли "Шелковый путь" вышли 125 спортивных экипажей из 41 страны мира. В общей сложности свыше тысячи пилотов, механиков, инженеров и медиков команд сражались на трассах одной из самой сложной и самой протяженной гонки мира в экстремальных климатических условиях. "Маршрут проходил среди лесов и полей средней полосы России, казахских степей и предгорий Тянь-Шаня, в китайских пустынях Гоби и Алашань. Именно в 2016 году состоялась премьера нового международного формата ралли-рейда - "Шелковый путь" впервые прошел по территории Китая, став еще одним мостом между Западом и Востоком", - отметили в ЦРЦ.

Как отмечают в ЦРЦ, детальный маршрут седьмого ралли еще хранится в секрете, однако известно, что для спортсменов подготовили новые трассы. "Дирекция Международного ралли "Шелковый путь" 2017 Россия-Казахстан- Китай ставит перед собой задачу возрождения традиционного духа ралли-рейдов как марафона по открытым пространствам, полном путешествий и приключений", - заключили в ЦРЦ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии
2
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
3
Умер медиаменеджер Антон Носик
4
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минут
5
Умер художник Илья Глазунов
6
ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию о положении Крыма
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама