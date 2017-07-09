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Патриарх: людям, которым не помогают психиатры, может помочь изгнание бесов

Общество
9 июля, 23:39 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июля. /ТАСС

По словам патриарха, ему "приходилось нередко слышать от специалистов в области психиатрии, что они сталкиваются порой с такими психическими явлениями, которые нельзя объяснить болезнью"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Практики изгнания бесов, которые применяются в Русской православной церкви (РПЦ), могут облегчить страдания людей, которым неспособны помочь психиатры. Об этом заявил в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В православии существует понятие "беснования" - крайнего проявления воздействия темной силы на человеческое сознание, когда человек может вести себя, как безумный. По словам патриарха, ему "приходилось нередко слышать от специалистов в области психиатрии, что они сталкиваются порой с такими психическими явлениями, которые нельзя объяснить болезнью".

"Такие люди, не получив исцеления, даже облегчения своего недуга через обращение к врачам, приходят в церковь. И с глубокой древности существует чин изгнания бесов из людей, читаются особые молитвы, автором которых является Василий Великий. И многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного наваждения", - сказал патриарх после Божественной литургии в Николо-Вяжищском женском монастыре под Великим Новгородом.

По словам патриарха, бывавшие на таких богослужениях знают, "какая там страшная обстановка, какая жуткая атмосфера, как себя ведут эти люди, о которых священник молится". "И очень часто чудо Божие совершается, и темные силы отступают", - отметил патриарх.

Человеку, чтобы "оградить себя от дьявольского воздействия", необходима молитва, заявил глава РПЦ. "Мы сильны духом только тогда, когда мы в единстве с Богом, когда мы молимся, когда мы получаем от Бога ответ. Тогда мы становимся сильными. Господь ограждает наш разум от дьявольских искушений, от притяжения ко злу. Господь помогает нам критически относиться к множеству сигналов, которые обрушиваются на нас из окружающего мира", - сказал патриарх.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, как бы критически люди ни относились "к теме присутствия темной силы в человеческой истории", задача церкви заключается в том, чтобы напоминать им о реальности этой силы и о том, что жертвой ее воздействия "может быть каждый, кто лишен опыта молитвы и кто сам себя отделил от Бога".

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Кирилл (патриарх)
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