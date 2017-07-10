Общественная палата РФ консультируется с выпускниками, как улучшить ЕГЭ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Общественная палата РФ (ОП) начала сбор предложений от выпускников российских школ по совершенствованию Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом говорится в сообщении пресс-службу ОП, поступившем в ТАСС в понедельник.

"Общественная палата открыла сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. Выпускников, прошедших процедуру сдачи экзамена в 2017 году, призывают сообщать о своих предложениях на сайте ege.oprf.ru", - отмечается в сообщении.

По словам инициатора проекта, первого заместителя председателя комиссии ОП по развитию образования и науки Людмилы Дудовой, все поступившие предложения будут систематизированы экспертами и представлены на круглом столе "Итоги ЕГЭ-2017", который пройдет в Общественной палате в конце июля.

"Обратная связь с теми, кто сдает ЕГЭ, поможет экспертам посмотреть на экзамен со стороны сдающего и зафиксировать проблемные места как с процедурной, так и с содержательной точки зрения. Внося предложения по совершенствованию экзамена, нам важно услышать тех, кого мы еще не спрашивали. Это сможет повлиять на совершенствование и развитие экзамена, сделать его более комфортным для сдающих", - приводит пресс-служба ОП слова Дудовой.

По ее словам, свои предложения могут также внести "родители выпускников и те ученики российских школ, которые готовятся к сдаче экзамена в следующем году".