Общественная палата РФ консультируется с выпускниками, как улучшить ЕГЭ

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Общественная палата РФ (ОП) начала сбор предложений от выпускников российских школ по совершенствованию Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом говорится в сообщении пресс-службу ОП, поступившем в ТАСС в понедельник.
"Общественная палата открыла сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. Выпускников, прошедших процедуру сдачи экзамена в 2017 году, призывают сообщать о своих предложениях на сайте ege.oprf.ru", - отмечается в сообщении.
По словам инициатора проекта, первого заместителя председателя комиссии ОП по развитию образования и науки Людмилы Дудовой, все поступившие предложения будут систематизированы экспертами и представлены на круглом столе "Итоги ЕГЭ-2017", который пройдет в Общественной палате в конце июля.
"Обратная связь с теми, кто сдает ЕГЭ, поможет экспертам посмотреть на экзамен со стороны сдающего и зафиксировать проблемные места как с процедурной, так и с содержательной точки зрения. Внося предложения по совершенствованию экзамена, нам важно услышать тех, кого мы еще не спрашивали. Это сможет повлиять на совершенствование и развитие экзамена, сделать его более комфортным для сдающих", - приводит пресс-служба ОП слова Дудовой.
По ее словам, свои предложения могут также внести "родители выпускников и те ученики российских школ, которые готовятся к сдаче экзамена в следующем году".