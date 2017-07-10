В Москве объявили штормовое предупреждение

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Столичное Метеобюро выпустило штормовое предупреждение в связи с ожидающимся усилением ветра в Москве в понедельник.
"С 12:30 до 20:00 в Москве и ТиНАО (Троицком и Новомосковском автономных округах - прим. ТАСС) ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отмечается в сообщении метеослужбы.
В связи с этим автомобилистам рекомендуется не ставить машины под деревьями, а пешеходам - избегать парковых зон, рекламных конструкций и дорожных знаков.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе начнется потепление. Во вторник в городе будет уже до 25 градусов, в субботе воздух может прогреться до 27 градусов. Дожди продолжатся.