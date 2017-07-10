Экологи обнаружили две точки разлива опасных веществ на полигоне "Кучино"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области обнаружило две точки разлива опасного для окружающей среды фильтрата на закрытом в конце июня мусорном полигоне "Кучино" в Балашихие, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

"Уже сейчас выявлены две точки разлива фильтрата на площади 70 и 15 квадратных метров. Учитывая, что площадь тела полигона составляет почти 50 га и что его функционирование осуществлялось с нарушениями, опасность дальнейших разливов фильтрата крайне велика", - приводятся в сообщении слова главы комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой.

Фильтрат является наиболее опасным фактором влияния всех полигонов ТБО на окружающую среду, сказала Полякова. Он появляется в результате гниения отходов при взаимодействии с мусором влаги от дождей или растаявшего снега.

Она отметила, что специалисты будут очищать и углублять обводную канаву до двух метров, чтобы обезопасить соседние поселения от разлива опасной жидкости. Одновременно будет вестись постоянная откачка фильтрата.

Кроме того, власти намерены оградить тело полигона по периметру, чтобы предотвратить "расползание" фильтрата и очистить загрязненные предыдущим эксплуатантом 3 га земли вне территории свалки, резюмировала Полякова.

Подготовка к рекультивации

Как сообщалось ранее, во время консервации Кучинского полигона перед его рекультивацией свалкой управляет компания "Биорем". Предварительные работы начались 29 июня, на территорию свалки до 1 октября будет завезено минимум 400 тыс. кубометров чистых грунтов, чтобы предотвратить ее возгорание и распространение вредных веществ в окружающую среду. Дополнительно к этому компания должна проложить технологические дороги для подхода техники, которая будет занята на рекультивационных работах.

Как сообщали Минэкологии региона, сама рекультивация начнется в 2018 году после того, как к декабрю-январю будет разработана проектно-сметная документация. Предварительная стоимость этих работ может составить до 4 млрд рублей, точная цена реабилитации свалки будет определена, когда экологи создадут соответствующий проект.

На рекультивацию Кучинского полигона Московская областная дума заложила в бюджет на 2018-2019 год по 1,9 млрд рублей, то есть всего 3,8 млрд рублей.