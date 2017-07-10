Наказанные Рособрнадзором вузы заявляют об устранении замечаний и готовятся к приему

Украина с 2018 года вводит для россиян предварительную регистрацию при въезде в странуМеждународная панорама 10 июля, 18:19
"У нас нет стратегии, и мы проигрываем": почему не прекращается война в АфганистанеМеждународная панорама 10 июля, 18:15
Порошенко предложил направить более $115 млн на закупку вооруженияМеждународная панорама 10 июля, 18:05
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболеванияОбщество 10 июля, 18:01
Все спокойно: проблемы банка "Югра" не вызвали паники в российских регионахЭкономика и бизнес 10 июля, 17:40
УВЗ планирует получить 8 млрд руб. госгарантий на развитие ОПК в 2017 годуЭкономика и бизнес 10 июля, 17:29
Украина введет биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границуМеждународная панорама 10 июля, 17:22
Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" состоится в 11 разНовости партнеров 10 июля, 17:21
Виноделы Севастополя хотят увеличить площадь виноградников и создать единый брендВ стране 10 июля, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Филиалы двух крупных российских университетов после предписания Рособрнадзора приостановили прием документов от абитуриентов, однако надеются в ближайшее время возобновить эту деятельность после устранения замечаний и соответствующего разрешения ведомства. Об этом ТАСС сообщили представители вузов.
Как сообщалось, Рособрнадзор по результатам проверок запретил прием в Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета за неисполнение предписаний в установленные сроки.
Кроме того, на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензий Липецкого института управления, Московского банковского института.
В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.
По словам директора Воронежского филиала столичного вуза Игоря Бакланова, в ближайшую неделю работа приемной комиссии, скорее всего, возобновится.
"В июне мы подготовили весь пакет документов, который необходим по предписанию, и отправили его в Рособрнадзор. Мы надеемся, что в ближайшие дни это решение будет снято и мы продолжим прием абитуриентов и нашу образовательную деятельность", - сказал он.
Как уточнил Бакланов, "на данный момент приемная комиссия по набору прекращена".
"Я думаю, что в течение недели вопрос будет решен положительно, и предварительная информация о возобновлении приема у нас есть", - добавил директор вуза.
Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) в Набережных Челнах замечания Рособрнадзора оперативно устранил, заявили в центре медиакоммуникаций вуза.
"Данное постановление не вызвано претензиями к качеству образования. Как указано на сайте, причиной стало неисполнение предписаний в установленные сроки. По результатам внеплановой документарной проверки Рособрнадзором были отмечены технические неточности в отображении информации о деятельности вуза на сайте. Набережночелнинским институтом КФУ все замечания были устранены, и в установленные Рособранадзором сроки необходимые документы и отчеты были направлены в проверяющий орган", - говорится в сообщении.
По данным вуза, образовательная деятельность в Набережночелнинском институте не останавливается, приостановлен только прием документов. Приемная комиссия института проводит консультации для абитуриентов и их родителей. Сейчас в вузе обучается более 9 тыс. студентов по программам высшего образования, из них около 2 тыс. - студенты Инженерно-экономического колледжа института.
Как сообщил ТАСС пресс-секретарь управления образования Липецкой области Александр Прокофьев, вуз полтора года не ведет образовательную деятельность. Бывший ректор Липецкого института управления Сергей Гуляев в беседе с корреспондентом ТАСС эту информацию подтвердил.
"Аккредитацию вуза приостановили в конце 2015-го, потом отозвали, мы всех своих студентов, а их было чуть более сотни, перевели в другие вузы. Они продолжают обучение по направлению рекламы, дизайна, управления и экономики", - сказал Гуляев.
Ранее в Московском банковском институте, действие лицензии которого было прекращено Рособрнадзором, заявили, что вуз изменит свой статус и займется вместо высшего дополнительным образованием.