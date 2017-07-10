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Наказанные Рособрнадзором вузы заявляют об устранении замечаний и готовятся к приему

Общество
10 июля, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Рособрнадзор запретил прием в Набережночелнинский институт Казанского федерального университета и Воронежский институт Московского гуманитарно-экономического университета

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Филиалы двух крупных российских университетов после предписания Рособрнадзора приостановили прием документов от абитуриентов, однако надеются в ближайшее время возобновить эту деятельность после устранения замечаний и соответствующего разрешения ведомства. Об этом ТАСС сообщили представители вузов.

Как сообщалось, Рособрнадзор по результатам проверок запретил прием в Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета за неисполнение предписаний в установленные сроки.

Кроме того, на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензий Липецкого института управления, Московского банковского института.

Ошибки исправили, готовы к приему

В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

По словам директора Воронежского филиала столичного вуза Игоря Бакланова, в ближайшую неделю работа приемной комиссии, скорее всего, возобновится.

"В июне мы подготовили весь пакет документов, который необходим по предписанию, и отправили его в Рособрнадзор. Мы надеемся, что в ближайшие дни это решение будет снято и мы продолжим прием абитуриентов и нашу образовательную деятельность", - сказал он.

Как уточнил Бакланов, "на данный момент приемная комиссия по набору прекращена".

"Я думаю, что в течение недели вопрос будет решен положительно, и предварительная информация о возобновлении приема у нас есть", - добавил директор вуза.

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) в Набережных Челнах замечания Рособрнадзора оперативно устранил, заявили в центре медиакоммуникаций вуза.

"Данное постановление не вызвано претензиями к качеству образования. Как указано на сайте, причиной стало неисполнение предписаний в установленные сроки. По результатам внеплановой документарной проверки Рособрнадзором были отмечены технические неточности в отображении информации о деятельности вуза на сайте. Набережночелнинским институтом КФУ все замечания были устранены, и в установленные Рособранадзором сроки необходимые документы и отчеты были направлены в проверяющий орган", - говорится в сообщении.

По данным вуза, образовательная деятельность в Набережночелнинском институте не останавливается, приостановлен только прием документов. Приемная комиссия института проводит консультации для абитуриентов и их родителей. Сейчас в вузе обучается более 9 тыс. студентов по программам высшего образования, из них около 2 тыс. - студенты Инженерно-экономического колледжа института.

Через полтора года после закрытия

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь управления образования Липецкой области Александр Прокофьев, вуз полтора года не ведет образовательную деятельность. Бывший ректор Липецкого института управления Сергей Гуляев в беседе с корреспондентом ТАСС эту информацию подтвердил.

"Аккредитацию вуза приостановили в конце 2015-го, потом отозвали, мы всех своих студентов, а их было чуть более сотни, перевели в другие вузы. Они продолжают обучение по направлению рекламы, дизайна, управления и экономики", - сказал Гуляев.

Ранее в Московском банковском институте, действие лицензии которого было прекращено Рособрнадзором, заявили, что вуз изменит свой статус и займется вместо высшего дополнительным образованием.

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