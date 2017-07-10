"Ландшафты Даурии" включены в список ЮНЕСКО

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российско-монгольская природная территория "Ландшафты Даурии" включена в список Всемирного наследия.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ.

В состав природной территории входят Даурский заповедник (Забайкальский край), часть заказника федерального значения "Долина дзерена" со стороны Российской Федерации. Строго охраняемая природная территория "Монгол Дагуур" с заказником "Угтам" - со стороны Монголии.

Работа по включению уникальной территории в список Всемирного наследия началась более 15 лет назад. В 2015 году номинацию впервые рассмотрел Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Сторонам рекомендовали дополнить ее лесостепными участками и представить более подробные сведения о совершенствовании управления территорией, в том числе совместном. Замечания и рекомендации были учтены. В результате на нынешней сессии Комитета российско-монгольский объект был включен в мировой список уникальных природных объектов", - уточняет пресс-служба.

Для России "Ландшафты Даурии" - уже 11-й объект природного наследия, для Монголии - второй.