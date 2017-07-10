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Guardian: в случае "жесткого" Brexit "английский завтрак" подорожает на три фунта

Общество
10 июля, 17:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, июля. /ТАСС

По старым ценам британцы смогут покупать только молоко, яйца и белый хлеб, которые производятся непосредственно на территории страны

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ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Газета Guardian опубликовала в понедельник исследование международной аудиторской компании KMPG, согласно которому в случае неблагоприятного исхода переговоров по Brexit стоимость продуктов для традиционного "английского завтрака" подорожает на три фунта стерлингов ($3,87).

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Сейчас утренние блюда, по подсчетам KMPG, обходятся жителям королевства в 23,59 фунта ($30,41), но в будущем их стоимость может вырасти до 26,61 фунта ($34,30). В первую очередь подорожают импортные продукты, такие, как бекон из Дании, апельсиновый сок из Испании, итальянское оливковое масло и французское сливочное масло. К слову, цены на сливочное масло за последний год и так выросли более чем на 20% как из-за инфляции, так и из-за высокого спроса на молочную продукцию, отмечают в KMPG. По "старым ценам" британцы смогут покупать разве что молоко, яйца и белый хлеб, которые производятся непосредственно на территории страны.

"Если Соединенное Королевство выйдет из ЕС, не заключив торговое соглашение или без каких-то временных договоренностей, мы можем ожидать как повышения цен, так и роста бюрократии на таможне", - констатировал директор по таможенным акцизам и вопросам международной торговли KMPG Боб Джонс. По его словам, возврат к торговле по тарифам Всемирной торговой организации ударит как по потребителям, так и по магазинам. "Следует понимать, что наш анализ даже не отражает резкого изменения цен, которое уже ощутили на себе британцы вследствие падения курса национальной валюты", - добавил он.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза (Brexit). Большинство участников голосования высказались против продолжения членства в организации. Результаты опроса и дальнейшая неопределенность в связи с выходом страны из ЕС вызвали беспокойство в бизнес-среде. Так, уже не следующий день, 24 июня, произошло падение (кратковременное) основных индексов на европейских биржах. Курс фунта стерлингов к доллару упал до отметки 1,3. Это стало самым сильным падением британской валюты к доллару с 1985 года (индексы восстановились к 30 июня, курс фунта возобновил рост к середине июля).

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