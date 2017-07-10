Чеченский проект повышения эффективности ЛФК получил главный грант на "Территории смыслов"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проект реабилитации детей при помощи лечебной физкультуры (ЛФК) с применением высоких технологий, разработанный в Чечне, стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов на второй смене Всероссийского форума "Территория смыслов на Клязьме", которая завершилась в понедельник во Владимирской области.

"Проект, получивший самый крупный грант, предназначен для детей, которые проходят курсы реабилитации посредством лечебной физической культуры. По словам создателя проекта Ислама Альсултанова, суть проекта заключается в интеграции игровых практик с использованием высоких технологий, в частности, бесконтактного сенсорного игрового контроллера от фирмы Microsoft, в упражнения лечебной физкультуры для детей", - сообщили в пресс-службе.

Этот проект получил грант размером в 300 тыс. рублей, четыре проекта получили по 200 тыс. рублей, еще 15 проектов - по 100 тыс. рублей. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках второй смены форума составила 2,6 млн руб.

Участники второй смены подали на конкурс в общей сложности 188 проектов, 68 из которых были отобраны для публичной защиты экспертным жюри, в состав которого вошли представители профильного сообщества. Всероссийский конкурс молодежных проектов проходит в рамках всех смен форума. Общий грантовый фонд Всероссийского конкурса молодежных проектов составит 21 млн руб.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка примет семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Партнерами второй смены форума стали Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Региональный общественный центр интернет-технологий и Фонд развития интернет-инициатив. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.