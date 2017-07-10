Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чеченский проект повышения эффективности ЛФК получил главный грант на "Территории смыслов"

Общество
10 июля, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По словам создателя проекта Ислама Альсултанова, его суть заключается в интеграции игровых практик с использованием высоких технологий в упражнения лечебной физкультуры для детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проект реабилитации детей при помощи лечебной физкультуры (ЛФК) с применением высоких технологий, разработанный в Чечне, стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов на второй смене Всероссийского форума "Территория смыслов на Клязьме", которая завершилась в понедельник во Владимирской области.

"Проект, получивший самый крупный грант, предназначен для детей, которые проходят курсы реабилитации посредством лечебной физической культуры. По словам создателя проекта Ислама Альсултанова, суть проекта заключается в интеграции игровых практик с использованием высоких технологий, в частности, бесконтактного сенсорного игрового контроллера от фирмы Microsoft, в упражнения лечебной физкультуры для детей", - сообщили в пресс-службе.

Этот проект получил грант размером в 300 тыс. рублей, четыре проекта получили по 200 тыс. рублей, еще 15 проектов - по 100 тыс. рублей. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках второй смены форума составила 2,6 млн руб.

Участники второй смены подали на конкурс в общей сложности 188 проектов, 68 из которых были отобраны для публичной защиты экспертным жюри, в состав которого вошли представители профильного сообщества. Всероссийский конкурс молодежных проектов проходит в рамках всех смен форума. Общий грантовый фонд Всероссийского конкурса молодежных проектов составит 21 млн руб.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка примет семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Партнерами второй смены форума стали Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Региональный общественный центр интернет-технологий и Фонд развития интернет-инициатив. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Южный военный округ: Агеев с весны 2016 года не имел к службе в ВС РФ никакого отношения
3
В Варшаве несколько тысяч человек принимают участие в антиправительственной демонстрации
4
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
5
Источник: количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
6
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
7
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек
Темы дня
Реклама