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При ремонте подвала музея в штате Нью-Джерси нашли партию мадеры XVIII века

Общество
11 июля, 9:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Руководство музея решило пустить одну бутылку на дегустацию

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. При ремонте подвала музея "Либерти Холл" (Liberty Hall) в штате Нью-Джерси были обнаружены почти три ящика вина, вывезенного с Мадейры в конце XVIII века. Об этом сообщает интернет-портал NJ.com.

Здание в прошлом принадлежало одному из отцов-основателей США - нью-йоркскому юристу Уильяму Ливингстону. Вместе с бутылками вина 1796 года были обнаружены 42 стеклянных бокала-"демиджона", которые использовались в 1820-х годах для разлива крепких напитков.

С администрацией музея связались представители калифорнийской компании The Rare Wine Co, специализирующейся на торговле редкими напитками, и там заверили, что мадера после длительного хранения не превращается в уксус. После этого руководитель музея Джон Киэн попробовал вино и сравнил его вкус со сладким шерри. Руководство музея решило пустить одну бутылку на дегустацию.

Музей не стал сообщать примерную стоимость обнаруженной мадеры, но на одном из винных аукционов в Нью-Йорке партия такого вина XVIII-XIX веков была продана за $2,3 млн.

Как отметил представитель музея Билл Шро, мадера была самым популярным вином в 13 американских колониях, поскольку оно практически не портилось при транспортировке. "Это вино считалось напитком джентльменов, - пояснил он. - В сохранившихся документах есть информация о приобретении вина у нью-йоркского виноторговца. Мы можем точно определить, когда его приобретали и кто был покупателем". Часть из обнаруженной партии была импортирована торговцем Робертом Леноксом, владевшим участком земли на территории современного нью-йоркского района Гарлем.

Реконструкция музейных подвалов началась в октябре 2015 года, когда специалисты решили восстановить старые стойки для винных бутылок и провести инвентаризацию. В результате они оказались обладателями крупнейшей из известных в США в настоящее время коллекций раритетного вина - возможно, одной из самых дорогих в мире.

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