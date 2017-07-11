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Более 3 тысяч полицейских обеспечат охрану правопорядка на авиасалоне "МАКС-2017"

Общество
11 июля, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Сотрудники полиции уделят особое внимание досмотру посетителей авиасалона

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 3 тысяч правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время проведения авиасалона "МАКС-2017" в Жуковском. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

"Планируется задействовать около 3 тыс. сотрудников полиции для охраны правопорядка", - сказал он.

По его словам, на особый контроль взят досмотр посетителей авиасалона. "Досмотр будет проводиться в несколько этапов. Для этих целей будут задействованы интроскопы, стационарные и ручные металлодетекторы, кинологи со служебными собаками", - добавил Стрыгин.

Авиасалон - традиционно одно из самых крупных мероприятий в Московском регионе. В 2015 году его посетили более 500 тыс. человек.

В свою очередь, замначальника управления ГИБДД по Московской области Александр Иванов сообщил журналистам, что при проведении авиасалона планируется задействовать более 400 сотрудников Госавтоинспекции, в том числе 30 госинспекторов технического надзора и более 150 служебных автомобилей. Он отметил, что подъезд к месту проведения мероприятия будет организован по автодороге М-5 Урал, а также по дороге Москва - Жуковский и частично можно будет подъехать с Егорьевского шоссе. На подъездных дорогах будет работать система пропусков. По его словам, везде стоят указатели и знаки для посетителей.

13-й Международный авиационно-космический салон "МАКС-2017" пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

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