Более 3 тысяч полицейских обеспечат охрану правопорядка на авиасалоне "МАКС-2017"

ПГК в I полугодии удвоила грузооборот на Горьковской железной дорогеТранспорт 11 июля, 12:45
"Спартак" проведет первый матч сезона КХЛ-2017/18 с "Сибирью"Спорт 11 июля, 12:39
Онлайн-конференция "Женщины в бизнесе: инструменты поддержки"Онлайн-конференции 11 июля, 12:30
Полицейские установили нового фигуранта дела о гонках на Gelandewagen в МосквеПроисшествия 11 июля, 12:20
Куйвашев поручил за две недели разобраться с жалобами уральцев, переданными ему ПутинымОбщество 11 июля, 12:15
Кассационный суд отказался взыскать с мэрии Новосибирска 2,5 млрд в пользу "Сибмоста"Сибирь 11 июля, 12:08
Готовность футбольного поля стадиона ЧМ-2018 "Ростов-Арена" составляет 76%Спорт 11 июля, 12:07
Минэнерго РФ поможет угольщикам нормализовать отгрузку продукцииТранспорт 11 июля, 12:06
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФПолитика 11 июля, 11:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 3 тысяч правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время проведения авиасалона "МАКС-2017" в Жуковском. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.
"Планируется задействовать около 3 тыс. сотрудников полиции для охраны правопорядка", - сказал он.
По его словам, на особый контроль взят досмотр посетителей авиасалона. "Досмотр будет проводиться в несколько этапов. Для этих целей будут задействованы интроскопы, стационарные и ручные металлодетекторы, кинологи со служебными собаками", - добавил Стрыгин.
Авиасалон - традиционно одно из самых крупных мероприятий в Московском регионе. В 2015 году его посетили более 500 тыс. человек.
В свою очередь, замначальника управления ГИБДД по Московской области Александр Иванов сообщил журналистам, что при проведении авиасалона планируется задействовать более 400 сотрудников Госавтоинспекции, в том числе 30 госинспекторов технического надзора и более 150 служебных автомобилей. Он отметил, что подъезд к месту проведения мероприятия будет организован по автодороге М-5 Урал, а также по дороге Москва - Жуковский и частично можно будет подъехать с Егорьевского шоссе. На подъездных дорогах будет работать система пропусков. По его словам, везде стоят указатели и знаки для посетителей.
13-й Международный авиационно-космический салон "МАКС-2017" пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.