Экспедиция "Байкал - Аляска" под парусом ТАСС вышла в Охотское море

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Историко-географическая экспедиция "Байкал - Аляска", исследующая старинный путь сибирских купцов в Америку, приступила к наиболее экстремальному, морскому этапу путешествия, покинув во вторник порт Охотск. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель проекта, капитан Анатолий Казакевич.

Экспедиция "Байкал-Аляска" стартовала из Иркутска 30 мая. Ее участникам впервые за 150 лет предстоит пройти путем сибирских купцов, основавших первые русские поселения в Северной Америке. Маршрут протяженностью более 11 тыс. км предполагается преодолеть в течение трех месяцев на разборном парусном катамаране океанского класса с перевозкой его через два водораздельных хребта - в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

"Мы вышли в Охотское море. Настроение боевое, акклиматизируемся. Подняли парус генуя с логотипом ТАСС и еще одни, геннакер. Ожидается попутный, южный и юго- западный ветер, который, по прогнозам, будет дуть как раз в сторону Магадана, к которому мы и направляемся", - рассказал капитан по спутниковой связи.

По его словам, в Охотск парусный катамаран "Искатель", уже прошедший испытание морем по пути с порта Аян, зашел в понедельник утром. Здесь произошла частичная смена команды, следовавшей с Якутска по рекам Дальнего Востока.

Колыбель флота

"Это порт, через который прошли иркутские купцы в составе Российско-американской компании (РАК), сделав Аляску русской, осваивая территории Сибири и Дальнего Востока. За 150 лет мы первые, кто пришел с Иркутска до Охотска по воде", - отмечает Казакевич.

Посещение поселка Охотск, известного как колыбель Тихоокеанского флота России и первый русский город на Дальнем Востоке, стало знаменательным событием как для экспедиции, следующей по историческим местам, так и для местных жителей. В этом году Охотск, а вместе с ним и весь Тихоокеанский флот отмечает 370-летие.

"Символично, что именно в канун празднования знаменательной даты экспедиция "Байкал - Аляска" посетила эти места", - отметил в беседе с ТАСС врио мэра Охотска Роман Пуховец. В наши дни порт потерял былую славу из-за смещения логистических центров, но тем ценнее его историческое значение, ставшее в последние годы объектом внимания иностранных туристов, отмечает он.

Гости из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии посещают Охотск в составе групп, следующих по Тихому океану на круизных лайнерах. В местном этнографическом центре их знакомят с особенности русского и эвенкийского быта времен Российско-американской компании. А вот как объект внутреннего туризма Охотск пока совершенно не востребован, сокрушается чиновник, - главным образом из транспортной отсталости: добраться до него можно только самолетом, внутреннего морского сообщения с Охотском не имеется, равно как и дорог.

На остров Беринга

Тем временем отдельная группа участников экспедиции в составе представителей музея Г. И. Шелехова сегодня же вылетает из Иркутска на Камчатку для исследования острова Беринга, связанного с именем основателя РАК, рассказала агентству заведующая отделом музея Надежда Дулепова.

"Мы рассчитываем обследовать северо-восточную часть острова Беринга и, при благоприятных обстоятельствах, также остров Медный. Планируем собрать богатый этнографический материал. Особый объект интереса - предметы одежды и утвари коренного народа - алеутов. В XVIII веке Шелехов собрал такие предметы в достаточном количестве и передал в Иркутске отделению Русского географического общества, но все они оказались утеряны после пожара 1879 года, когда сгорело около половины губернской столицы", - пояснила Дулепова.

По ее словам, соединиться в полном составе экспедиционная команда сможет в конце июля в Петропавловске- Камчатском.

Всего в экспедиции заняты порядка 20 человек (по шесть-восемь человек на каждом этапе). Это жители Москвы, Ростова- на-Дону, Новосибирска, Иркутска, Якутска, Камчатки. Финишировать планируется 30 августа в Анкоридже (США, штат Аляска).

Экспедиция включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. Она также приурочена к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи. Генеральным информационным партером проекта является агентство ТАСС.