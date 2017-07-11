Жители Жуковского приняли за взрыв учения спасательных служб в преддверии МАКС-2017

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Жители Жуковского, где через неделю откроется Международный авиационно-космический салон МАКС-2017, приняли за ЧП учения экстренных служб на территории аэродрома им. Громова. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова Павел Власов.

"Это были совместные учения пожарных и поисково-спасательных служб. В рамках подготовки к МАКСу отрабатываются вопросы эвакуации людей вертолетом, скорой помощью. При этом пожарные тренируются тушить самолет - у нас на специальном полигоне установлен старый самолет Ту-134, и на нем все это отрабатывают. Из него эвакуируют "пассажиров", оперативно его тушат", - рассказал Власов.

"Это плановые учения, которые начались этим утром", - подчеркнул собеседник агентства.

Жители Жуковского на протяжение получаса наблюдали клубы густого черного дыма, которые поднимались с территории аэродрома. Это напугало местных жителей, так как одновременно с учениями в небе над городом идут тренировочные полеты летчиков-испытателей.

Как передает корреспондент ТАСС, полеты во вторник утром начались около 9 утра и продолжаются до сих пор. Летчики отрабатывают фигуры высшего пилотажа, которые они будут демонстрировать в ходе показательных полетов на авиасалоне.

13-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 пройдет с 18 по 23 июля.