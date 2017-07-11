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Потомки государевых ямщиков отправятся в экспедицию по следам своих предков

Общество
11 июля, 15:55 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Экспедиция приурочена к 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 275-летию становления Иркутско-Якутского тракта

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ЯКУТСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Этнокультурная экспедиция "По следам государевых ямщиков" протяженностью более 2,7 тыс. км соединит Якутск и Иркутск. Об этом ТАСС сообщил председатель республиканского общества "Потомки государевых ямщиков", первый вице-спикер Заксобрания Якутии Анатолий Добрянцев.

"Впервые в новейшей истории мы воспроизводим ямщицкий тракт из Иркутска до Якутска, по пути мы посетим 126 почтовых станций, которые действовали в XVIII веке, тем самым воспроизведем путь государевых ямщиков. Часть пути будет пройдена по реке, другая часть - автомобильным транспортом. Общая протяженность ямщицкой трассы 2760 км", - сказал он.

Якутская делегация в составе десяти человек на протяжении трех недель совершит научно-исследовательскую и этнокультурную экспедицию, приуроченную 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 275-летию становления Иркутско-Якутского тракта. Экспедиция начнется 12 июля с Иркутска и завершится 31 июля в Якутске.

"В феврале-марте 2018 года мы хотим также проехать по этой трассе и доставить срочную почту. Раньше ямщики зимой этот путь преодолевали за 11 дней и гнали лошадей без остановки", - сказал Добрянцев.

Также он добавил, что во время поездки на всем протяжении пути с муниципальными образованиями Иркутской области будут обговорены вопросы установки ямщицких столбов. "На территории Якутии уже установлены верстовые столбы, в будущем хотим установить столбы до Санкт-Петербурга. Но к февралю 2018 года эти столбы должны быть установлены в Иркутской области, мы в муниципальных образованиях оставим эскизы и макеты этих ямщицких столбов", - отметил Добрянцев.

Как сказала историк-этнограф Екатерина Строгова, "государевы ямщики были отдельным сословием и нам необходимо возродить память о них". "На территории Якутии и Иркутской области до их пор сохранились памятники архитектуры, которые оставили государевы ямщики, необходимо их задокументировать для будущих поколений", - сказала она.

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