Почти 300 млрд рублей внебюджетных средств могут привлечь в рамках новой ФЦП по туризму

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 300 млрд рублей внебюджетных инвестиций планируется привлечь в рамках новой федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма в РФ, концепция которой сейчас разрабатывается. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замглавы Ростуризма Николай Королев.

Предполагается, что проект новой концепции будет внесен в правительство России до конца этого года.

По его словам, в рамках нынешней ФЦП, которая действует до 2018 года, планировалось потратить 96 млрд рублей средств федерального бюджета, но по итогам получится освоить около 25 млрд рублей, так как за период реализации ФЦП четыре раза сокращались объемы программы. "Субъекты РФ представили предложения по возможным проектам в рамках новой программы, цифра получается порядка 102 млрд рублей, а привлечь необходимо будет порядка 276 млрд рублей из внебюджетных источников", - сказал Королев.

Он отметил, что планируемая сумма из федерального бюджета может быть существенно сокращена после экспертной оценки проектов, предложенных регионами, а также фактического подтверждения возможных лимитов программы.

Королев напомнил, что в рамках новой ФЦП запланировано развитие 15 перспективных направлений, которые наиболее интересны как россиянам, так и туристам, приезжающим из-за рубежа. У каждой дестинации будет своя специализация - например, речной, пляжный или оздоровительный туризм. По словам Королева, поддерживаться будут те проекты, которые соответствуют этим специализациям. "Например, в дестинацию "Волжский путь" входит огромное количество субъектов, но в плане развития туризма интересны туристские кластеры вдоль реки Волги", - пояснил Королев.

Действующие решения

Замглавы Ростуризма также рассказал о проектах, которые создавались и развивались в рамках действующей ФЦП. "В рамках туристско-рекреационного кластера "Верхневолжский" в 2017 году строятся два объекта транспортной инфраструктуры. Уже сейчас можно увидеть результаты реализации кластера. Так, в 2010 году в Завидово было поле у реки, теперь это и большой гостиничный комплекс, и гольф-клуб, и кемпинг", - сообщил Королев. Он пояснил, что от Ростуризма требовалось обеспечить инвесторов инфраструктурными решениями, а бизнесмены занимаются строительством туристических объектов. "Инвестиционный проект в Завидово уже вышел на окупаемость, это важнейший этап, когда инвестор начинает окупать свои инвестиции", - отметил Королев.

Еще один пример - туристский кластер в Пскове, где в 2019 году планируется провести Ганзейские дни. "В ходе создания туристско-рекреационного кластера "Псковский" была построена городская набережная за счет бюджетных средств, а также туристская зона с гостиницами за счет средств инвестора. Благодаря этому в Пскове появилась возможность проводить массовые мероприятия", - добавил он.

Гостеприимность в приоритете

По словам Королева, одна из важнейших задач, стоящих перед туристской отраслью, - повышение качества персонала. Он отметил, что Ростуризм за счет федеральных средств проводит обучающие семинары для специалистов, которые непосредственно работают с клиентами. "В 2015 году Ростуризм обучил порядка 4 тыс. человек, в прошлом - 10 тыс. человек, в этом году планируется обучить в рамках ФЦП 12 тыс. человек, а в следующем - 14 тыс. человек", - рассказал Королев.

Он подчеркнул, что регионы создают площадки по обучению персонала, и, по его мнению, если "субъекты заинтересованы в таком персонале, они должны тоже планировать на это средства регионального бюджета". "В новой программе мы закладываем обязательное условие софинансирования - если мы выходим на национальную площадку подготовки кадров, то регион тоже должен принимать участие", - отметил замглавы Ростуризма.

Поддержка перспективных проектов

Королев также сообщил, что ремесленников, изготовителей сувениров и интересные туристические проекты планируют поддержать грантами.

"В рамках новой программы планируется оказывать грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие объектов туристской инфраструктуры, в том числе на базе народных художественных промыслов и ремесел", - сказал Королев.

В рамках разрабатываемой концепции новой программы идет обсуждение параметров, которые позволят оценить значимость таких проектов. "В настоящее время заметно преобладание на российском рынке китайской продукции, поэтому нужна особая поддержка народного творчества, отечественной сувенирной продукции", - отметил он. Королев подчеркнул, что гранты могут предоставить как крупному, так и малому бизнесу.

Как рассказал замглавы Ростуризма, в рамках новой программы по туризму будут определены перспективные туристические дестинации, каждая из которых будет специализироваться на определенном виде туризма - например, круизном, культурно-познавательном. "В таком случае нужно поддерживать бизнес не только с точки зрения развития инфраструктуры, но и покупки круизных судов и автобусов для перевозки туристов", - отметил Королев.

По его словам, планируется также субсидировать компании, которые занимаются вопросами внутреннего и въездного туризма. "Идея в том, что если оператор привозит тысячу туристов, или, например, группы патриотической направленности, молодежные группы или пенсионеров, то можно субсидировать процент от стоимости турпакета, - сказал Королев. - Это будет влиять на увеличение турпотока, а также заинтересованность туроператоров по внутреннему туризму".

Развитие навигации

По словам Королева, еще одна из задач, которая обозначена в проекте новой ФЦП - помощь регионам в развитии туристской навигации. Он отметил, что сейчас система указателей хорошо развита в Московской области, Татарстане, Крыму и Липецке.

"На данный момент развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации в субъектах РФ осуществляется за счет средств регионального бюджета", - сказал замглавы Ростуризма. Он отметил, что по этой задаче в настоящее время прорабатывается возможность софинансирования из федерального бюджета.

Также планируется поддержка и развитие туристско-информационных центров в регионах. "Очень важно живое общение, когда турист может прийти в такой центр и узнать о туристском потенциале и достопримечательностях посещаемого региона", - отметил Королев.

О программе

В настоящее время действует ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации", которая реализуется с 2011 по 2018 годы. В этом году премьер- министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение по разработке проекта концепции федеральной целевой программы, предусматривающей реализацию с 2019 года мероприятий по созданию туристических кластеров, приоритетных проектов в сфере туризма, продвижению российского туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, повышению качества туристских услуг.

Для разработки концепции ФЦП после 2018 года в Минкультуры России создана межведомственная рабочая группа, куда вошли Ростуризм, Минэкономразвития России, Минфин России, а также субъекты РФ.