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Медведев проведет совещание о финансировании спорта и туризма в 2018-2020 гг.

Общество
12 июля, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Развитие спорта, физкультуры, туризма, а также поддержка молодежи часто становятся темами совещаний, которые проводит российский премьер

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о финансировании физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики из федерального бюджета в 2018-2020 годах. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В мероприятии примут участие вице-премьер Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр образования и науки Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский, руководители ведомств.

Развитие спорта, физкультуры, туризма, а также поддержка молодежи часто становятся темами совещаний, которые проводит Медведев. Так, 12 мая спортивная проблематика обсуждалась на совещании по созданию условий для подготовки сборных.

Тогда глава кабмина заверил, что построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года тренировочные площадки после проведения турнира будут переданы детско-юношеским спортивным школам и футбольным клубам.

"К проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу мы запланировали строительство семи футбольных стадионов, 96 тренировочных площадок, - подчеркнул он. - После чемпионата мира эти стадионы будут использоваться по своему прямому назначению. А тренировочные площадки, что, на мой взгляд, исключительно важно, мы передадим 30 детско-юношеским спортивным школам и футбольным клубам. Здесь будут тренироваться более 15 тыc. ребят".

"Вообще, все, что связано с детско-юношескими спортивными школами, - это тема отдельного внимания и заботы со стороны государства. Нужно думать, каким образом мы будем развивать эту систему и ее финансировать", - добавил премьер.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Мутко, Виталий Леонтьевич Силуанов, Антон Германович Колобков, Павел Анатольевич Орешкин, Максим Станиславович Медведев, Дмитрий Анатольевич Мединский, Владимир Ростиславович
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