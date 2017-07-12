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"Известия": Москву признали самым комфортным городом для жизни в России

Общество
12 июля, 1:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Второе место, согласно исследованию "Индекс качества городской среды", занял Санкт-Петербург, третье - Казань

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© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Городская среда Москвы признана самой комфортной для жизни в России. Столица набрала 73% от максимального количества баллов, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ "Стрелка" "Индекс качества городской среды", текст которого имеется в распоряжении издания.

"В лидерах Москва оказалась не потому, что у нее самые широкие финансовые возможности, а так как здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей", - приводит издание комментарий авторов исследования.

Второе место в индексе занял Санкт-Петербург, набрав 65%, третье - Казань, получив только 51%. Подобные результаты оцениваются в исследовании как удовлетворительные.

При этом наименее комфортной среда для жизни признана в Волгограде. Город набрал лишь 32% от максимального количества баллов, его городская среда оценена как неудовлетворительная, отмечается в исследовании.

Индекс качества городской среды КБ "Стрелка" и АИЖК, в основу которого легли 45 российских и международных систем оценки, разработан с учетом четырех основных критериев: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие. Среди критериев индекса и методических рекомендаций по улучшению городской среды учитываются визуальный, акустический и климатический комфорт, культурное разнообразие и разнообразие типов пространства, качество воздуха, озеленения, эффективность утилизации отходов.

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