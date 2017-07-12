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СМИ: Япония и РФ хотят создать регулярное морское сообщение между Хоккайдо и Курилами

Общество
12 июля, 4:28 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, июля. /ТАСС

Предполагается, что этот маршрут будет запущен специально для поездок японских бизнесменов, а также для транспортировки грузов и товаров

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ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Правительства Японии и России прорабатывают возможность организации регулярного морского сообщения между северной японской префектурой Хоккайдо и Южными Курилами в связи с перспективами осуществления на этих территориях совместной хозяйственной деятельности. Об этом в среду сообщила газета Mainichi Shimbun.

Предполагается, что этот маршрут будет запущен специально для поездок японских бизнесменов, а также для транспортировки грузов и товаров. При этом за основу будет взят опыт осуществления рейсов между Хоккайдо и островами Курильской гряды на теплоходе "Этопирика", который используется в рамках программы безвизовых обменов. Однако его рейсы строго регламентированы, а их количество в сезон навигации зависит от предварительных договоренностей представителей Японии и России.

Как ожидается, организация нового регулярного маршрута должна стать одной из главных тем на предстоящих в конце августа консультациях на уровне заместителей глав МИД двух стран. Договоренность о проведении такой встречи была достигнута по итогам переговоров японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Гамбурге.

С 27 июня по 1 июля группа японских чиновников и бизнесменов в составе 70 человек впервые посетила три острова Курильской гряды - Кунашир, Итуруп и Шикотан. Там они ознакомились с состоянием инфраструктуры и изучили возможности для реализации совместных проектов на этих территориях.

В состав делегации вошли сотрудники аппарата японского правительства, МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, администрации северной префектуры Хоккайдо. Кроме того, в изучении совместных проектов приняли участие представители бизнеса.

По итогам визита Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Первые российско-японские консультации на уровне заместителей глав МИД по этому вопросу прошли в Токио в марте.

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Темы
Спор вокруг Курил Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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