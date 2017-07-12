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Лукашенко: белорусы никогда не откажутся от русского языка

Общество
12 июля, 10:47 дата обновления: 12 июля, 10:56 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, июля. /ТАСС

Президент Белоруссии подчеркнул, что потеря русского языка - это потеря истории

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Материал из 1 страницы

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Русский язык - национальное достояние Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в среду на Всемирном конгрессе русской прессы, который проходит в Минске.

"Русский язык - это наше национальное достояние, он имеет в Белоруссии статус государственного языка, что было решено на референдуме", - сказал Лукашенко.

По его словам, "потерять русский язык - это потерять историю, современность и будущее".

Лукашенко также заявил, что Всемирный конгресс русской прессы предоставляет хорошую возможность для объективного обсуждения проблем современного мира.

"Всемирный конгресс русской прессы зарекомендовал себя как серьезная площадка для общения. Здесь нет места запретным темам и пустой болтовне", - констатировал он.

Он отметил, что "когда встал вопрос о проведении в Минске этого конгресса, мы, не задумываясь, приняли решение о его проведении".

Организаторами международного форума в Минске выступают Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), Информационное агентство России ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

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