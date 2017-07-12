Глава Ростуризма против налога на выезд за рубеж

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что против введения для россиян каких-либо налогов на выезд за рубеж.
"Мы считаем, что наши граждане вправе отдыхать там, где они считают нужным, возможным, имеют для этого соответствующие финансовые возможности. Вводить какие бы то ни было сборы, налоги за выезд за рубеж мы считаем неправильным", - сказал он в среду на пресс-конференции.
Сафонов подчеркнул, что право на выезд за рубеж закреплено в Конституции.