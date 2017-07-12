Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Ростуризма против налога на выезд за рубеж

Общество
12 июля, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Олег Сафонов подчеркнул, россияне имеют право отдыхать там, где они считают нужным и возможным

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что против введения для россиян каких-либо налогов на выезд за рубеж.

"Мы считаем, что наши граждане вправе отдыхать там, где они считают нужным, возможным, имеют для этого соответствующие финансовые возможности. Вводить какие бы то ни было сборы, налоги за выезд за рубеж мы считаем неправильным", - сказал он в среду на пресс-конференции.

Сафонов подчеркнул, что право на выезд за рубеж закреплено в Конституции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сафонов, Олег Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе сына Трампа
2
Застреливший жену под Ростовом бывший полицейский признал свою вину
3
В Москве и области ожидаются гроза с градом
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
Темы дня
Реклама