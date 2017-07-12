Более половины паломников к мощам Николая Чудотворца прибыли из регионов

Globo: экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 года тюрьмыМеждународная панорама 12 июля, 20:15
Как менялся порядок выборов президента РАН. ДосьеБиографии и справки 12 июля, 20:11
Гончар назначен ассистентом главного тренера клуба НХЛ "Питтсбург"Спорт 12 июля, 20:02
Сарсания: "Зенит" имеет трансферные предложения по футболисту ГарсииСпорт 12 июля, 19:57
SZ: Daimler продавал восемь лет автомобили с недопустимым уровнем выброса вредных веществЭкономика и бизнес 12 июля, 19:56
Шайхутдинов: Спартакиада даст толчок развитию прыжков в воду в ТатарстанеСпорт 12 июля, 19:47
Водолазы Северного флота подняли со дна Баренцева моря два американских танка "Шерман"Армия и ОПК 12 июля, 19:43
Сарсания: "Зенит" практически реализовал план по трансферам российских игроковСпорт 12 июля, 19:37
ЦБ РФ не планирует вводить какие-либо ограничения по картам "Мир"Экономика и бизнес 12 июля, 19:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 60% паломников, поклонившихся мощам Николая Чудотворца за время их нахождения в Москве, приехали в столицу из регионов. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.
"Из общего числа людей примерно 60% женщин и 40% мужчин, примерно 15% детей от общего объема, а людей с ограниченными возможностями - около 12%. В Москву из других регионов только по официальным данным приехали более миллиона паломников, что составляет порядка 60% от всего количества людей", - сказал он.
По словам Волкова, наибольшее количество паломников приезжают из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Кроме того, сотни тысяч людей приехали в Россию из других стран. "Около 260 тыс. человек приехали из других стран. Чаще всего паломники приезжали из Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Литвы, Латвии и США", - отметил священник.
Он добавил, что максимальная длина очереди составляла около семи километров, а среднее время нахождения - около семи часов. Кроме того, за все время нахождения святыни в Москве, количество певчих на хорах составило около 5 тыс. человек.
Заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрелигиозных связей Москвы Константин Блаженов отметил, что за время пребывания святыни в храме Христа Спасителя, серьезных происшествий не отмечено.
"За все эти дни каких- либо происшествий не было. За все время обратилось за помощью 1850 граждан, это менее одной десятой процента, учитывая, что у нас было очень много пожилых людей", - отметил Блаженов.
Он добавил, что для паломников было организовано питание по социальным ценам, а в холодные дни - раздача горячего чая.
Помощь паломникам оказывали и сотни волонтеров.
По словам координатора движения "Православные добровольцы" Максима Соколова, рядом с верующими находилось в общей сложности 18,5 тыс. человек.
"В принесении мощей приняло участие 18,5 тыс. православных добровольцев, из них 14 тыс. - в качестве добровольцев, помогающих в сопровождении, и больше 4,5 тыс. певчих. Из них более 60% - до 40 лет. Но в целом возраст колебался от 5 до 83 лет" - сказал он журналистам.
Ежедневно на улицах и в храме трудилось от 300 до 800 человек, а также более 200 певчих. Большинство волонтеров, 78% которых составляли женщины, были москвичами, но рядом с ними работали и представители 63 регионов России и даже других стран: Абхазии, Беларуси, Болгарии, Италии, Польши и даже Австралии.
Договоренность о принесении мощей Николая Чудотворца из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Часть мощей хранится в выполненном из благородных металлов ковчеге, который покрыт прочным стеклом. До этого момента святыня 930 лет хранилась скрытой в замурованной гробнице нижней церкви базилики города Бари, под мраморной плитой весом более 30 тонн.
Православная святыня специальным авиарейсом была доставлена в столицу 21 мая. По договоренности с католической церковью и властями города Бари, из Москвы мощи будут доставлены в Троицкий собор Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга.
Церемония проводов начнется в четверг, 13 июля, около 5 часов утра. В храме Христа Спасителя пройдет молебен, после чего кортеж с ковчегом прибудет в аэропорт "Внуково", где будет погружен в самолет и доставлен в петербургский аэропорт "Пулково" ориентировочно в 8:30 утра.
В северной столице ковчег с мощами пробудет до 28 июля. Доступ для верующих будет осуществляться 13 июля с 16.00 до 22.00, с 14 по 27 июля - с 7:00 до 22:00 (встать в очередь необходимо до 18.00, чтобы успеть пройти до закрытия храма). 28 июля состоятся торжественные проводы ковчега с мощами в Италию.