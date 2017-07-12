Более половины паломников к мощам Николая Чудотворца прибыли из регионов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 60% паломников, поклонившихся мощам Николая Чудотворца за время их нахождения в Москве, приехали в столицу из регионов. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.

"Из общего числа людей примерно 60% женщин и 40% мужчин, примерно 15% детей от общего объема, а людей с ограниченными возможностями - около 12%. В Москву из других регионов только по официальным данным приехали более миллиона паломников, что составляет порядка 60% от всего количества людей", - сказал он.

По словам Волкова, наибольшее количество паломников приезжают из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Кроме того, сотни тысяч людей приехали в Россию из других стран. "Около 260 тыс. человек приехали из других стран. Чаще всего паломники приезжали из Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Литвы, Латвии и США", - отметил священник.

Он добавил, что максимальная длина очереди составляла около семи километров, а среднее время нахождения - около семи часов. Кроме того, за все время нахождения святыни в Москве, количество певчих на хорах составило около 5 тыс. человек.

Пребывание без происшествий

Заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрелигиозных связей Москвы Константин Блаженов отметил, что за время пребывания святыни в храме Христа Спасителя, серьезных происшествий не отмечено.

"За все эти дни каких- либо происшествий не было. За все время обратилось за помощью 1850 граждан, это менее одной десятой процента, учитывая, что у нас было очень много пожилых людей", - отметил Блаженов.

Он добавил, что для паломников было организовано питание по социальным ценам, а в холодные дни - раздача горячего чая.

Волонтеры в помощь паломникам

Помощь паломникам оказывали и сотни волонтеров.

По словам координатора движения "Православные добровольцы" Максима Соколова, рядом с верующими находилось в общей сложности 18,5 тыс. человек.

"В принесении мощей приняло участие 18,5 тыс. православных добровольцев, из них 14 тыс. - в качестве добровольцев, помогающих в сопровождении, и больше 4,5 тыс. певчих. Из них более 60% - до 40 лет. Но в целом возраст колебался от 5 до 83 лет" - сказал он журналистам.

Ежедневно на улицах и в храме трудилось от 300 до 800 человек, а также более 200 певчих. Большинство волонтеров, 78% которых составляли женщины, были москвичами, но рядом с ними работали и представители 63 регионов России и даже других стран: Абхазии, Беларуси, Болгарии, Италии, Польши и даже Австралии.

Мощи Николая Чудотворца в России

Договоренность о принесении мощей Николая Чудотворца из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Часть мощей хранится в выполненном из благородных металлов ковчеге, который покрыт прочным стеклом. До этого момента святыня 930 лет хранилась скрытой в замурованной гробнице нижней церкви базилики города Бари, под мраморной плитой весом более 30 тонн.

Православная святыня специальным авиарейсом была доставлена в столицу 21 мая. По договоренности с католической церковью и властями города Бари, из Москвы мощи будут доставлены в Троицкий собор Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга.

Церемония проводов начнется в четверг, 13 июля, около 5 часов утра. В храме Христа Спасителя пройдет молебен, после чего кортеж с ковчегом прибудет в аэропорт "Внуково", где будет погружен в самолет и доставлен в петербургский аэропорт "Пулково" ориентировочно в 8:30 утра.

В северной столице ковчег с мощами пробудет до 28 июля. Доступ для верующих будет осуществляться 13 июля с 16.00 до 22.00, с 14 по 27 июля - с 7:00 до 22:00 (встать в очередь необходимо до 18.00, чтобы успеть пройти до закрытия храма). 28 июля состоятся торжественные проводы ковчега с мощами в Италию.