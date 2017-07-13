ВЦИОМ: каждый второй россиянин ждет положительных результатов от встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся 7 июля на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге, принесет положительные результаты, считают 48% россиян. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Почти половина россиян (48%) ожидает, что личная беседа Дональда Трампа и Владимира Путина пойдет на пользу России, о негативных результатах говорит лишь 1%. Улучшение двусторонних отношений в целом прогнозируют также 48%, ухудшение - 2%, не ждет каких-либо изменений 41%", - говорится в материалах опроса.

О встрече глав государств знают 85% опрошенных. Наиболее запомнившимися темами встречи для наших сограждан (слышавших о ней) стали ситуация в Сирии и на Украине, вопросы двустороннего сотрудничества, борьба с терроризмом.

Россияне также больше стали симпатизировать американскому президенту лично: доля положительных ответов выросла в июле до 27% (с 13% в апреле), а отрицательных, соответственно, снизилась до 22% (с 39%), о безразличии сказали 40%.

"Можно заявлять с высокой степенью уверенности - в обществе существует запрос на сохранение положительной динамики отношений между нашими странами", - прокомментировал данные исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9-10 июля 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.