Число нарушений режима труда водителей автобусов в России выросло в этом году на 80%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Количество нарушений режима труда и отдыха водителей автобусов в России выросло на 80% в этом году. Об этом сообщил на оперативном совещании глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

"На четверть увеличилось количество выявленных фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями и практически на 80% количество нарушений режима труда и отдыха водителей", - сказал Черников.

При этом, по его словам, в текущем году при увеличении на 12% количества возбужденных дел сотрудниками полиции об административных правонарушениях в отношении водителей, отмечается снижение на четверть количества дел, возбужденных в отношении должностных лиц, и более чем на 30% - в отношении юридических лиц. По словам Черникова, это свидетельствует о снижении надзорного воздействия на субъекты транспортной дисциплины.