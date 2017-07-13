В Москве на 14 июля объявлен желтый уровень опасности из-за гроз с сильным ветром

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 14 июля из-за ожидающихся дождей с грозами и сильными порывами ветра, сообщается в четверг на сайте Гидрометцентра РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении.
Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Он будет действовать в пятницу на всей территории Центрального федерального округа. Грозы ожидаются во всех областях ЦФО. Сильные дожди пройдут в Московской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской и Тверской областях.
По данным синоптиков, в пятницу воздух в столице прогреется до 23 градусов. Ожидается, что днем в Москве пройдет дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра составят 12-17 м/с.
На 12 и 13 июля Гидрометцентр также объявлял желтый уровень опасности.