Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти выберут разработчика проекта рекультивации мусорного полигона "Кучино" осенью

Общество
13 июля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В настоящее время готовится техническое задание для проведения аукциона по выбору подрядной организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Администрация Балашихинского городского округа, где в июне по требованию президента РФ Владимира Путина был закрыт крупный мусорный полигон "Кучино", выберет победителя конкурса на разработку проекта рекультивации свалки осенью 2017 года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"После подготовки конкурсной документации будет проведен аукцион по выбору подрядной организации. В настоящее время готовится техническое задание. Планируется, что победитель аукциона определится осенью", - сказали в пресс-службе.

Полигон в Балашихе был закрыт 23 июня по требованию президента РФ Владимира Путина, это произошло после того, как в ходе "Прямой линии" с главой государства 15 июня местные жители пожаловались на плохие условия жизни рядом со свалкой, куда ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора. На фоне резонансного закрытия полигона ушел в отставку глава Балашихи Евгений Жирков.

Что происходит на полигоне

На Кучинском полигоне 29 июня начались предрекультивационные работы, в рамках которых тело свалки намерены присыпать слоем земли толщиной не менее 30 см, также планируется очистить и углубить обводную канаву до 2 метров, чтобы обезопасить соседние поселения от разлива опасного фильтрата. Кроме того, власти намерены оградить тело полигона по периметру, чтобы предотвратить его расползание и очистить загрязненные ранее 3 гектара земли вне территории свалки.

Смотрите также

Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионах

При этом до 13 июля администрации не удавалось организовать достаточно интенсивную поставку грунта на полигон, чтобы успеть присыпать его необходимым количеством земли к 1 октября, отметили в пресс-службе администрации Балашихи. На данный момент проделано 5-6% этой работы, добавили в пресс-службе.

"С Росприроднадзором нам удалось урегулировать вопросы по объему завозимого грунта. Вчера вечером получили согласование о круглосуточном завозе грунта", - заявил и. о. главы Балашихи Сергей Юров в четверг в рамках встречи с жителями города.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Закрытие свалки в Балашихе
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
2
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
3
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
4
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
5
Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
6
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
7
НАТО не видит угроз со стороны РФ в связи с учениями "Запад"
Темы дня
Реклама