Власти выберут разработчика проекта рекультивации мусорного полигона "Кучино" осенью

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Администрация Балашихинского городского округа, где в июне по требованию президента РФ Владимира Путина был закрыт крупный мусорный полигон "Кучино", выберет победителя конкурса на разработку проекта рекультивации свалки осенью 2017 года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"После подготовки конкурсной документации будет проведен аукцион по выбору подрядной организации. В настоящее время готовится техническое задание. Планируется, что победитель аукциона определится осенью", - сказали в пресс-службе.

Полигон в Балашихе был закрыт 23 июня по требованию президента РФ Владимира Путина, это произошло после того, как в ходе "Прямой линии" с главой государства 15 июня местные жители пожаловались на плохие условия жизни рядом со свалкой, куда ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора. На фоне резонансного закрытия полигона ушел в отставку глава Балашихи Евгений Жирков.

Что происходит на полигоне

На Кучинском полигоне 29 июня начались предрекультивационные работы, в рамках которых тело свалки намерены присыпать слоем земли толщиной не менее 30 см, также планируется очистить и углубить обводную канаву до 2 метров, чтобы обезопасить соседние поселения от разлива опасного фильтрата. Кроме того, власти намерены оградить тело полигона по периметру, чтобы предотвратить его расползание и очистить загрязненные ранее 3 гектара земли вне территории свалки.

При этом до 13 июля администрации не удавалось организовать достаточно интенсивную поставку грунта на полигон, чтобы успеть присыпать его необходимым количеством земли к 1 октября, отметили в пресс-службе администрации Балашихи. На данный момент проделано 5-6% этой работы, добавили в пресс-службе.

"С Росприроднадзором нам удалось урегулировать вопросы по объему завозимого грунта. Вчера вечером получили согласование о круглосуточном завозе грунта", - заявил и. о. главы Балашихи Сергей Юров в четверг в рамках встречи с жителями города.