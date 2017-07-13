Власти Саратова заделают дорожные ямы, засыпанные гипсовыми фигурками котов

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САРАТОВ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Саратова починят выбоины на дороге, которые местные жители засыпали гипсовыми фигурками котов, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Владимир Моисеенко.
Ранее в социальных сетях появились фотографии гипсовых фигурок котов в дорожных ямах на улице Техническая. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в городе, пользователи писали, что котики должны починить в городе дороги сами.
"Мы видели эти ямки, кто-то сверху на гравий насыпал гипсовых животных. Думаю, это еще раз показывает, что у нас в городе живут креативные люди. Мы уже обратили на это внимание дорожных служб, ямы будут заделаны", - сказал Моисеенко.
Он подчеркнул, что ямы располагались не на тротуаре и не на проезжей части, а с торца здания многоэтажки, где местные жители паркуют автомобили.
"Это съезд с дороги, а не оживленная трасса, поэтому сложно сказать, пытался ли автор "работы" таким образом привлечь внимание дорожных служб. Личность автора установить не удалось", - добавил Моисеенко.
Ранее сообщалось, что вопрос о качестве дорог стал одним из самых популярных в ходе "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. В некоторых регионах вопросом даже занялись правоохранительные органы.