Южная Осетия отмечает 25-летие ввода в республику российских миротворческих сил

ЦХИНВАЛ, 14 июля. /ТАСС/. Южная Осетия в пятницу отмечает 25-летите ввода российских миротворческих сил. В этот день в столице республики впервые пройдет парад байкеров, а также торжественная встреча участников миротворческой операции, сообщила ТАСС министр культуры республики Жанна Зассееве, которая также является председателем республиканской комиссии по подготовке и проведению государственно-значимых мероприятий.

"Более 70 российских и осетинских байкеров примут участие в празднике мужества и силы - параде байкеров и байк-шоу, посвященных 25-летию ввода Миротворческих сил Российской Федерации в Южную Осетию. Мероприятия пройдут на улице Миротворцев в столице республики Цхинвале 14 июля 12:30 мск", - сообщила Зассеева.

Помимо этого, по задумке организаторов мероприятий, в то же день впервые будет воссоздан момент въезда колонны российских миротворцев в Южную Осетию, которых на подступах к городу встретят жители республики. "Это будет колонна российских миротворцев - участников тех событий, во главе с командующим, которые 25 лет назад пришли в республику и принесли нам пусть хрупкий, но мир. Тогда на подступах к Цхинвалу их со слезами радости встречали истерзанные войной люди", - пояснила Зассеева.

В организационном комитете уточнили, что мероприятия начнутся утром 14 июля с "молебна благодарения" во всех храмах республики. Затем в 12:00 мск состоятся возложения цветов к стеле миротворцам и расстрелянной казарме миротворцев в военном городке.

Далее начнется торжественная часть мероприятий. Завершатся мероприятия большим праздничным концертом в ГККЗ "Чермен" и народными гуляньями в Пионерском парке столицы.

14 июля 1992 года на основании Дагомысских соглашений в Южную Осетию были ведены смешанные силы по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта. В их состав вошли три батальона: от России, Грузии и Северной Осетии. Миротворцы выполняли миссию до августа 2008 года.

История вопроса

В конце 1980-х годов активизация грузинского национального движения за независимость от союзного центра (СССР) и радикальные действия его руководителей во главе с Звиадом Гамсахурдией привели к резкому обострению отношений между грузинами и этническими меньшинствами - абхазами и осетинами, имевшими на то время собственные автономные образования.

В 1989 году Юго-Осетинская автономная область провозглашает автономную республику, а через год объявляет о своем суверенитете. В ответ Верховный совет Грузии 10 декабря 1990 года упраздняет осетинскую автономию. Политическая борьба быстро перерастает в вооруженный конфликт.

Под давлением России Грузия начала переговоры, закончившиеся 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии.

14 июля 1992 года был прекращен огонь, и в зону конфликта для разъединения противоборствующих сторон были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.