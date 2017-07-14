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КС указал на необходимость внедрить аудио- или видеозапись на судебных заседаниях

Общество
14 июля, 11:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июля. /ТАСС

Это хорошее подспорье для подтверждения правильности протокола, отметил судья Конституционного суда Александр Бойцов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) считает необходимым ввести аудио- или видеозапись судебных заседаний, что облегчит процесс подтверждения правильности протоколов заседаний.

Об этом журналистам сообщил судья КС Александр Бойцов.

На необходимость скорейшего внедрения таких видов записи КС указал в постановлении по делу о проверке положений Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

"Это рекомендация в качестве попутно сказанного. Заявитель не ставил этот вопрос, почему не велась аудио- или видеозапись, она по действующему законодательству не обязательна... Для того чтобы подтвердить его [протокола] правильность, таким хорошим подспорьем может служить вот эта аудио- или видеозапись, которую, конечно, нужно внедрять", - сказал Бойцов. Он добавил, что КС дал "понять законодателю, чтобы тот озаботился этим вопросом".

Дело в КС

КС огласил в пятницу решение по делу о проверке статьи УПК. Согласно оспариваемой статье, стороны могут подать замечания к протоколу судебного заседания в течение трех суток со дня ознакомления. По мнению заявителей, оспоренная норма на практике позволяет суду рассматривать замечания на протокол судебного заседания от гособвинителя, если при этом сроки подачи замечаний были пропущены, а специального решения об их восстановлении суд не принимал.

КС не нашел в оспоренной норме противоречий Конституции. Однако разъяснил, что пропущенные сроки подачи замечаний на протокол суда могут быть восстановлены только на основании решения суда по уважительной причине, при этом восстановление невозможно после направления уголовного дела в апелляцию.

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