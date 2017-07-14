Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 15 июля из-за грозы с сильным ветром

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявили в Москве на 15 июля из-за ожидающейся грозы с сильными порывами ветра, сообщается в пятницу на сайте Гидрометцентра РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении.
Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Он будет действовать в субботу также на территории Тверской, Тульской, Ярославской, Рязанской, Курской и других областей.
По данным синоптиков, в субботу воздух в столице прогреется до 26 градусов. Ожидается, что днем в Москве пройдет дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра составят 12-17 м/с.