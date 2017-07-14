Путин призвал своевременно осуществлять капремонт жилого фонда

ГУБКИН, Белгородская область, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден в необходимости продолжения программы расселения ветхого и аварийного жилья. Он призвал глав регионов не затягивать с капремонтом, поскольку людей нужно вытаскивать из барков и недостойных человека условий жизни.

"Я очень рассчитываю на то, что так же, как и в Белгородской области, и в других субъектах Российской Федерации вовремя будут проводиться текущие и капитальные ремонты, чтобы не увеличивать количество ветхого и аварийного жилья. Потому что если этого не делать, - то постоянно и постоянно руководители субъектов Федерации будут ставить вопрос о том, что надо еще, еще и еще [расселять ветхое жилье]. И так будут делать те, кто вовремя не занимается капитальными и текущими ремонтами", - сказал Путин в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Как заявил президент, на рабочем уровне разговоры на эту тему будут продолжаться. "Совершенно точно, людей нужно вытаскивать из бараков и недостойных человека условий жизни. Продолжать будем", - сказал российский лидер.