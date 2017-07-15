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УПЦ МП призывает минкультуры Украины прекратить дискриминацию церкви

Общество
15 июля, 12:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, июля. /ТАСС

В четверг минкультуры обвинило УПЦ МП в сотрудничестве с республиками Донбасса, а также призвало правоохранителей дать надлежащую правовую оценку высказываниям представителей духовенства

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КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) призывает министерство культуры Украины не создавать почву для провокаций на религиозной теме и прекратить дискриминацию в отношении церкви и ее служителей. Об этом говорится в комментарии отдела внешних церковных связей УПЦ МП.

"Мы призываем министерство культуры Украины не злоупотреблять властью и действовать в пределах полномочий, определенных законом; не создавать вражды на религиозной почве между украинцами; прекратить дискриминацию крупнейшей церкви страны, представляющей миллионы православных верующих граждан Украины", - отмечается в сообщении.

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В четверг, 13 июля, минкультуры обвинило представителей духовенства УПЦ МП в сотрудничестве с неподконтрольными Киеву республиками Донбасса, а также призвало правоохранителей дать надлежащую правовую оценку высказываниям представителей духовенства. В связи с этим в УПЦ МП напомнили, что в Донбассе продолжают жить граждане Украины и миссия церкви в условиях конфликта и войн заключается в примирении сторон. Там также подчеркнули, что Московский патриархат "является единственной религиозной организацией, которая участвует в процессе освобождения пленных в Донбассе".

"К нам продолжают обращаться как родственники пленных, так и представители компетентных органов государственной власти с помощью в этом вопросе. Сейчас усилиями Украинской православной церкви из плена освобождены более пятнадцати украинских военных. Поэтому такого рода заявления, информационные провокации и безосновательные обвинения минкультуры Украины против УПЦ, ставят под угрозу возможность наших дальнейших усилий в освобождении пленных", - добавили в духовенстве.

Согласно данным министерства культуры Украины, опубликованным 14 июня, Православная церковь Московского патриархата остается крупнейшей религиозной организацией на Украине. По состоянию на 1 января 2017, треть священнослужителей на Украине (10289 человек) относятся к УПЦ МП, они опекают 12653 религиозных общин на территории страны. Это в два раза больше суммарного числа общин всех религиозных организаций, называющих себя православными (Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, Старообрядческие церкви и т.д.).

Притеснения канонической православной церкви

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года, украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

В последнее время Киевский патриархат проводит крайне агрессивную политику по отношению к приходам Московского патриархата: систематический характер приобрел захват храмов УПЦ МП, власти Украины всячески препятствуют развитию церкви. По данным УПЦ МП, за последние два года она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.

В Верховной раде были подготовлены три законопроекта, согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы отобраны, а деятельность церкви поставлена под контроль государства. Уже более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде этих документов.

В день рассмотрения законопроектов, 18 мая, под стенами украинского парламента собрались на молебен более десяти тысяч человек, пытаясь вразумить народных избранников. После этого несколько депутатов Рады, а также лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук сообщили, что "антицерковные" законопроекты якобы сняты с рассмотрения, однако спикер украинского парламента Андрей Парубий не делал официальных заявлений на этот счет.

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