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Путин объявил благодарность депутатам Госдумы за развитие налогового законодательства

Общество
17 июля, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Президент также наградил почетной грамотой вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко "за вклад в подготовку и проведение XX Международного экономического форума"

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность представителям Государственной думы за заслуги в развитии бюджетного и налогового законодательства. Соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в развитии бюджетного и налогового законодательства, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Андрею Исаеву, Андрею Макарову, Евгению Москвичеву, Ярославу Нилову", - говорится в указе.

Благодарность также объявлена председателю комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову, председателю комитета Госдумы по обороне Владимиру Шаманову, первому зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Плотникову, первому зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаилу Тарасенко.

Тем же указом Путин наградил почетной грамотой президента РФ вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко "за вклад в подготовку и проведение XX Международного экономического форума".

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Нилов, Ярослав Евгеньевич Макаров, Андрей Михайлович Путин, Владимир Владимирович Исаев, Андрей Константинович Москвичев, Евгений Сергеевич Тарасенко, Михаил Васильевич Морозов, Дмитрий Анатольевич Шаманов, Владимир Анатольевич Плотников, Владимир Николаевич
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