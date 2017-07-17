Путин объявил благодарность депутатам Госдумы за развитие налогового законодательства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность представителям Государственной думы за заслуги в развитии бюджетного и налогового законодательства. Соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в развитии бюджетного и налогового законодательства, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Андрею Исаеву, Андрею Макарову, Евгению Москвичеву, Ярославу Нилову", - говорится в указе.

Благодарность также объявлена председателю комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову, председателю комитета Госдумы по обороне Владимиру Шаманову, первому зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Плотникову, первому зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаилу Тарасенко.

Тем же указом Путин наградил почетной грамотой президента РФ вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко "за вклад в подготовку и проведение XX Международного экономического форума".