FT: Винни-Пух оказался в черном списке китайских соцсетей

ТАСС, 17 июля. Посты с упоминанием Винни-Пуха заблокированы в минувшие выходные в китайском сервисе микроблогов Sina Weibo. Стикеры с медведем также исчезли из мессенджера WeChat, сообщила газета The Financial Times (FT).

Как отмечает издание, такие меры предположительно были приняты из-за часто встречающегося в соцсетях сравнения председателя КНР Си Цзиньпина с персонажем из произведений британского писателя Алана Милна. FT пишет, что блокировка может быть связана с предстоящим 19-м съездом Коммунистической партии Китая.

Первые сравнения председателя КНР с Винни-Пухом появились в интернете в 2013 году во время его визита в США. Пользователи сопоставили фотографию Си Цзиньпина и тогдашнего президента США Барака Обамы с изображением медвежонка и Тигры.

Как сообщает издание, фотография председателя КНР в автомобиле с открытым верхом, размещенная рядом с картинкой Винни-Пуха в игрушечной машине, была названа консалтинговой компанией Global Risk Insights изображением, наиболее часто подвергавшимся цензуре в 2015 году.

Также отмечается, что на прошлой неделе в связи со смертью правозащитника Лю Сяобо, скончавшегося 13 июля, в соцсети Weibo стало невозможным использование аббревиатуры RIP.