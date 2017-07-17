МЧС России направило в Йемен гуманитарную помощь

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. МЧС России направило более 20 тонн гуманитарной помощи для населения Йемена.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"В 13:56 мск из подмосковного аэропорта Жуковский в Сану вылетел самолет МЧС Ил-76. На его борту более 20 тонн продуктов питания, многоместных палаток для населения, пострадавшего в ходе вооруженного конфликта", - сказал представитель МЧС.
Обратным рейсом самолет доставит в Москву граждан России и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта.