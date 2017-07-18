ВОЗ: каждый десятый младенец в мире не получил нужные прививки

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ТАСС, 18 июля. Почти каждый десятый младенец в мире, или 12,9 миллиона детей, в 2016 году не получили ни одной прививки, свидетельствуют данные доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ.
"Еще примерно 6,6 миллиона младенцев получили только первую дозу АКДС (адсорбированного коклюшно-дифтерийно-столбнячного анатоксина - прим. ТАСС) из трех. С 2010 года доля детей, получивших все прививки по календарю, стабилизировалась на уровне 86% (116,5 миллиона младенцев) и в последний год не изменилась", - говорится в сообщении организации.
По данным ВОЗ, прививки предотвращают от 2 до 3 миллионов преждевременных смертей. Организация отмечает, что 130 из 194 стран-членов ВОЗ смогли довести долю детей, получивших вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка, до 90%. В восьми странах, в том числе Сирии и на Украине, доля вакцинированных детей не превышает 50%.
Первую дозу вакцины от кори получили 85% детей, вторую - 64%. В ВОЗ подчеркивают, что этого недостаточно для предотвращения вспышек заболевания и его искоренения.
Вакцину от краснухи получают дети в 154 странах, и глобальный охват вырос с 35% в 2010 году до 47% в 2016 году.
Показатели России, по данным отчета ВОЗ, составляют 96-98% по основным прививкам.