Медведев познакомился с технологиями, которые будут изучать в школе в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел новую среднюю школу №36 имени Державина, построенную в Великом Новгороде.

Директор школы Светлана Матвеева, встретив главу правительства у входа, подарила ему пропуск под номером 001. Когда Медведев приложил его к турникету, система идентифицировала премьера и разрешила проход в школу. Матвеева рассказала, что с помощью этой же системы с использованием пропуска дети и педагоги могут не только проходить в здание, но и оплачивать питание в столовой.

Директор рассказала главе кабмина о направлениях профильного обучения, которые реализуются в школе - биолого-медицинском, гуманитарных наук и права, а также физико-техническом. Медведев посетил несколько лабораторий, работающих в школе. В лаборатории "Аэронет" педагог Данил Цветков и его ученик Тимофей рассказали премьеру о том, как они изучают и разрабатывают технологии, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов. В частности, они продемонстрировали сделанные с помощью дронов 3D-модели школы, а также рассказали о перспективах создания аналогичных моделей всего микрорайона. Медведев похвалил ученика и его педагога и отметил, что такие разработки могут быть очень полезны для реализации планов по благоустройству территорий по всей стране.

После этого глава кабмина осмотрел лабораторию робототехники. "Она [лаборатория] уже заполнена качественным оборудованием, - оценил увиденное премьер. - Смотреть приятно". Он также отметил современное оборудование лаборатории дизайна, которую посетил следом.

В завершение глава правительства познакомился с планами застройки Деревяницкого микрорайона Великого Новгорода, где и построена эта школа. Мэр города Юрий Бобрышев рассказал Медведеву, что здесь планируется построить 1,5 млн кв. метров жилья, где будут проживать 60-65 тыс. человек. В микрорайоне будет создана вся необходимая инфраструктура, в том числе две школы, несколько детсадов, спортивные и другие объекты.

Врио губернатора региона Андрей Никитин подарил Медведеву на память об этой поездке копию печати Ярослава Мудрого, а мэр города - красочный буклет о Великом Новгороде.

Школа №36 создана в 2017 году. Она рассчитана на 1350 мест, в здании площадью почти 17,5 тыс. кв. метров размещены 64 учебных кабинета и 22 специализированных лаборатории. Здесь действуют кабинеты внеурочной и исследовательской деятельности, современные лаборатории, специализированные кабинеты, актовый зал, три спортзала, две библиотеки, тренажерный зал и столовая. Обучение в школе ведется в одну смену. Заведение укомплектовано кадрами на 90%. Все классы оборудованы интерактивными и обычными досками, а также мультимедийными проекторами.