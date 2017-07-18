В Центральной России за полтора месяца выпало 250% месячной нормы осадков

ТАСС, 18 июля. Теплая погода возвращается в центральные регионы России, где за последние полтора месяца выпало 250% месячной нормы осадков.

Об этом сообщил во вторник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Если говорить о центральной России, тут <…> за последние полтора месяца выпало уже 250% нормы месячных осадков. То есть мы исчерпали свой "лимит" на дожди. Температура в среднем остается на 2,5-3,5 градуса ниже климатической нормы", - сказал Тишковец.

По его словам, сейчас теплая погода постепенно возвращается в центр России. "Столбики термометра фиксируют примерно 23 градуса выше ноля. Это, конечно, не Крым, где плюс 30 и выше градусов", - уточнил собеседник агентства.

Он уточнил, что в условиях скромного солнечного прогрева температура воды составила плюс 18-20 градусов, и жители центральных регионов России только в середине июля смогли открыть купальный сезон на реках. "Опоздание составило 50 суток. Примерно такая же ситуация на северо-западе нашей страны", - подчеркнул Тишковец.

Лето на Русском Севере

По его словам, на данный момент достаточно тепло на Русском Севере, где фиксируется температура от плюс 23 до 30 градусов тепла. "Северяне сейчас очень радуются такому стечению обстоятельств. Там очень комфортно, купаются люди, и все замечательно. Комфортная ситуация сложилась и в Черноземье, где температура воздуха составляет плюс 23-28 градусов, хотя и не обходится без локальных дождей", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в Сибири третью неделю наблюдается жара с рекордными для этих широт 30 градусами выше нуля. В отдельных районах Якутии действует арктический фронт - там около 0 градусов и заморозки.

На Урале лето сохраняется "в умеренном варианте" - с солнечными днями и кратковременными дождями, добавил Тишковец. По его словам, на данный момент сильные ливни с грозами, которые могут привести к подтоплениям, ожидаются в Волго-Вятском регионе, в основном в Кировской области, Чувашии и Татарстане.

"По большому счету лето держится, так или иначе, на большей части нашей страны, за исключением средней полосы, Центра и Северо-запада России, которые пока находятся в таком "полярном мешке холода", - отметил сотрудник центра "Фобос".