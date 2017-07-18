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Госдума заканчивает первый год 7-го созыва без штрафов за прогулы

Общество
18 июля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Согласно ранее принятым поправкам в регламент, за пропуск одного пленарного заседания предусмотрены меры материальной ответственности в виде вычета в размере одной шестой от зарплаты

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума заканчивает первый год 7-го созыва без штрафных вычетов из зарплат депутатов за пропуск пленарных заседаний без уважительной причины. Об этом во вторник ТАСС сообщила глава профильного комитета по регламенту Ольга Савастьянова.

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В начале работы текущего созыва нижняя палата приняла поправки в свой регламент, направленные на повышение депутатской дисциплины, обязав народных избранников посещать пленарные заседания. Уважительными причинами для отсутствия считаются командировки, отпуск, в том числе за свой счет, больничный лист. Если депутат пропустил пленарку без такой уважительной причины, то предусмотрены меры материальной ответственности в виде вычета в размере одной шестой от зарплаты за каждое пропущенное заседание.

"У нас предусмотрена финансовая ответственность, если человек не был на пленарном заседании без уважительной причины, то есть не работал в этот день. Наш комитет очень отслеживает эти вопросы. До сегодняшнего дня таких фактов и прецедентов, когда была бы необходимость сделать вычет [из зарплаты], не было", - сказал Савастьянова.

При этом она напомнила, что меры по повышению дисциплины депутатского корпуса позволили сэкономить 28 млн 437 тыс. рублей. "Основная часть [пропусков] - по болезни. Также депутаты практически на каждом заседании отсутствуют, беря отпуск за свой счет", - проинформировала Савастьянова.

В то же время глава комитета указала, что многие из народных избранников, оформляя отпуск без содержания, на самом деле "выезжают в регионы для решения вопросов своей депутатской деятельности". "А это не входит в перечень уважительных причин. Поэтому они, работая в округе, берут отпуск за свой счет", - заключила она.

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