СМИ: бельгийский сайт добавил нули в счет за ужин для Трампа и его супруги в Париже

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ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Французские СМИ высмеяли сообщения бельгийского сайта, утверждавшего, что ужин президентов Франции и США и первых леди на четыре персоны в ресторане "Жюль Верн" на Эйфелевой башне 13 июля обошелся казне республики в €82 тыс. или даже €154 тыс.
Как отмечает парижский еженедельник Le Point, "приведенная фотография счета является подделкой". По сведениям издания, самый дорогой ужин на одного гостя в этом ресторане с изысканным меню обходится в €230 (без алкогольных напитков).
В Елисейском дворце, согласно традициям протокола, стоимость угощения не указали и информацию из Бельгии оставили без комментариев. Возможно, это связано с репутацией бельгийского сайта, где регулярно публикуется не соответствующая действительности информация.
Более того, обладающий одной звездой Мишлена и солидной репутацией "Жюль Верн" не является самым дорогим во французской столице. Первенство в этом отношении в Европе держит парижский ресторан "Тайлеван" на улице Фобур-Сент-Оноре. Максимальный счет там составил бы, по данным гастрономических экспертов, €1,2 тысячи на человека (включая алкогольные напитки).
Французский лидер Эмманюэль Макрон пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Париж по случаю Национального праздника 14 июля. Президент США находился во французской столице 13-14 июля.
В первый день после переговоров, состоявшихся в Елисейском дворце, лидеры вместе с супругами Брижит и Меланьей отправились в ресторан "Жюль Верн" на втором ярусе Эйфелевой башни, где подаются блюда кухни знаменитого шеф-повара Алена Дюкасса.
Американской администрации французской стороной, как стало известно журналу Paris Match, был передан обширный список ресторанов, в которых мог бы пройти обед двух президентов. В Вашингтоне остановили выбор именно на Эйфелевой башне, "видимо, учтя ее популярность и символичность".