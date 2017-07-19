Медведев поручил Минэкономразвития провести подготовку к переписи населения в 2020 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития проработать вопросы, связанные с проведением Всероссийской переписи населения в 2020 году. Сообщение об этом размещено в среду на сайте кабмина.

"Согласиться с предложением Минэкономразвития России о проведении очередной Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года. Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и внести в правительство Российской Федерации в установленном порядке проект постановления правительства Российской Федерации о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году", - говорится в сообщении.

Премьер, в частности, поручил до 21 августа 2017 года согласовать точные сроки проведения и дату переписи, определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за ее подготовку, и провести подготовку пилотного обследования (пробной переписи населения) в 2018 году.

Также Медведев дал указание Минэкономразвития подготовить и представить в правительство РФ предложения по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения в 2020 году, обработкой полученных сведений, подведением итогов и их официальным опубликованием. Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2018 года.

Ранее Медведев заявлял, что предстоящую перепись предлагается проводить тремя методами: через домашние компьютеры, смартфоны и иные приспособления, с помощью специальных планшетов переписчиков, а также традиционным методом - лично на дому через заполнение бумажных листов.